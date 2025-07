Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh cam kết phục vụ an toàn cho du khách

Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh vừa có thư ngỏ gửi tới các du khách, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong nước và quốc tế khẳng định tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn cao nhất cho mọi hoạt động du lịch, đặc biệt là du lịch biển đảo và cam kết mang tới cho du khách sự an tâm với chất lượng phục vụ và trải nghiệm tốt nhất.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh chia sẻ vụ tai nạn lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long ngày 19/7 là sự cố đặc biệt nghiêm trọng do nguyên nhân thời tiết cực đoan, hy hữu, bất thường, gây tổn thất nặng nề về người, để lại nỗi đau, mất mát sâu sắc cho các gia đình nạn nhân, cộng đồng xã hội và toàn ngành du lịch Quảng Ninh.

Ngay sau sự việc, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hiệp hội đã cùng với các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị ảnh hưởng.

Với mong muốn mang tới cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn và an toàn, những năm qua, Hiệp hội Du lịch đã tập trung mọi nguồn lực của doanh nghiệp để đầu tư nâng cấp đội tàu du lịch.

Đến nay, 100% tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đều có quy chuẩn an toàn cao hơn quy chuẩn quốc gia, hệ số an toàn ổn định vượt mức quy định an toàn cao hơn quy chuẩn quốc gia từ 2-3 lần.

Sự cố vừa qua là dịp để Hiệp hội nhìn nhận khách quan, thấu đáo, toàn diện các vấn đề về quy trình vận hành, kỹ năng ứng phó sự cố, tăng cường kiểm tra phương tiện vận chuyển, chất lượng dịch vụ…

Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết luôn hướng tới việc xây dựng thương hiệu du lịch Hạ Long-Quảng Ninh, giữ gìn, lan tỏa hình ảnh điểm đến Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.

Hàng trăm du thuyền, tàu du lịch và đội ngũ nhân viên du lịch vẫn tận tâm, giữ lửa nghề nhằm mang đến cho du khách những hành trình khám phá vẻ đẹp vịnh Hạ Long một cách an toàn nhất.

Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh vẫn an toàn, du thuyền và tàu du lịch Hạ Long xứng đáng được tin tưởng và ủng hộ./.

