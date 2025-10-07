Tháo dỡ dàn đèn đã hư hỏng khỏi 3 quả núi, trả lại vẻ đẹp cho Vịnh Hạ Long

Nhiều người dân tỉnh Quảng Ninh cảm thấy hài lòng khi chính quyền địa phương đã cho tháo dỡ dàn đèn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bị hư hỏng lâu nay ra khỏi 3 quả núi trên Vịnh Hạ Long (thuộc phường Hạ Long).

Việc tháo dỡ đã hoàn thành cách đây 2 tuần.

Ông H.Hưng, người dân phường Hạ Long chia sẻ việc tháo dỡ dàn đèn bị hư hỏng gần chục năm qua đã trả lại vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên cho Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Các ngọn núi của Vịnh Hạ Long không còn bị “bẩn” bởi đống sắt thép hoen gỉ, chằng chịt gắn chặt vách núi.

Hệ thống đèn trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên Vịnh Hạ Long được đầu tư từ năm 2010, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2011 và được trình chiếu dịp lễ hội Carnaval Hạ Long 2012 với mức đầu tư hơn khoảng 140 tỷ đồng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Sơn Lâm (Hà Nội) là đơn vị thực hiện dự án.

Mức đầu tư lớn song hiệu quả của dàn đèn trình chiếu laser không được như mong đợi. Theo thiết kế, việc lắp đặt dàn đèn ở 3 ngọn núi ven bờ trên Vịnh Hạ Long sẽ cho phép trình chiếu các hình ảnh liên quan đến tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long (cũ) nói chung, cảnh đẹp Vịnh Hạ Long nói riêng trên không trung.

Hệ thống đèn laser này chỉ được trình chiếu tốt vài ba lần, còn lại suốt thời gian tồn tại chúng chỉ được bật lên với ánh sáng lờ mờ trong một vài dịp lễ, Tết mà không thể trình chiếu hình ảnh nghệ thuật trên không trung như thiết kế.

Những năm gần đây, dàn đèn bị hư hỏng hoàn toàn, sắt bị gỉ, thi thoảng vài ngọn đèn hỏng rơi xuống vịnh.

Trải qua hơn chục năm tồn tại, nhiều thế hệ lãnh đạo địa phương nhưng dự án không thể quyết toán.

Đến nay, dù dự án đã có sự điều chỉnh, thay đổi cách thức đầu tư song nhiều cán bộ hưu trí Quảng Ninh cho rằng, đây cũng là bài học đắt giá về đầu tư không hiệu quả mà chính quyền địa phương cần rút kinh nghiệm, tránh gây lãng phí./.

