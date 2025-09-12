Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long

Để nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực giữ gìn, hoàn thiện hạ tầng, tới đổi mới, đa dạng hoá trải nghiệm nhằm thu hút khách có chi tiêu cao và giảm áp lực lên các điểm tham quan quá tải.

Đây là chìa khoá để vịnh Hạ Long không chỉ là điểm đến để ngắm, mà còn là điểm đến đáng để trải nghiệm cho du khách góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh.

Các sản phẩm văn hóa, như trải nghiệm làng chài Cửa Vạn, Vông Viêng, hay tham quan khu nuôi cấy, chế tác ngọc trai đang được tỉnh chú trọng phát triển, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm thay vì chỉ tham quan hang động, tắm biển truyền thống như trước để thu hút du khách.

Vịnh Hạ Long hiện đã có các sản phẩm cao cấp, phục vụ phân khúc khách có chi trả cao, như: Khám phá, trải nghiệm vịnh từ trên cao bằng thủy phi cơ, du thuyền nhà hàng kết hợp ẩm thực và âm nhạc...

Du khách tham quan hang Luồn trên Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Dịch vụ vận chuyển khách tham quan trên vịnh Hạ Long có 502 tàu du lịch đăng ký hoạt động, thuộc sở hữu của 258 công ty cổ phần, TNHH, doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể. Các tàu du lịch vận chuyển khách tham quan trên khu vực di sản vịnh Hạ Long hoạt động theo 8 hành trình tham quan và neo đậu ngủ đêm tại 5 khu vực được công bố hoạt động theo quy định. Đến nay, có 7 đơn vị kinh doanh đã đăng ký hoạt động với Ban Quản lý vịnh Hạ Long với tổng số 590 kayak, hơn 100 đò chèo tay và 34 xuồng cao tốc.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức 4 sản phẩm du lịch là tham quan bằng tàu du lịch/du thuyền, trải nghiệm văn hóa làng chài, tham quan di tích khảo cổ, tắm biển tại bãi tắm Ti Tốp; 8 sản phẩm do doanh nghiệp triển khai là bán hàng lưu niệm, thương mại trên nhà bè; chèo đò; kayak; xuồng cao tốc; dịch vụ vận chuyển khách tham quan trên vịnh; tàu nhà hàng ven bờ; mô hình nuôi trai lấy ngọc; điểm tham quan kết hợp mua bán hải sản.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với các hoạt động kinh tế-xã hội, môi trường kinh doanh du lịch. Các cơ quan, lực lượng chức năng tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành về di sản văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường vịnh, đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh tế- xã hội và cộng đồng sinh sống trong khu vực vịnh Hạ Long. Thường xuyên tổ chức, kiểm tra tình hình kinh doanh dịch vụ du lịch trên vịnh, qua đó kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị điều kiện phục vụ khách du lịch.

Phong cảnh tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long thu hút nhiều du khách đến tham quan, khám phá. (Ảnh: Hoàng Hiếu/ TTXVN)

Ban Quản lý vịnh Hạ Long và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ và cấp chứng nhận nghiệp vụ sơ cấp cứu y tế và vận chuyển nạn nhân trên biển cho 41 viên chức, người lao động của Ban Quản lý vịnh Hạ Long và 56 nhân viên của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động kinh tế - xã hội trên vịnh Hạ Long; góp phần đảm bảo ứng phó, xử lý nhanh gọn, hiệu quả các tình huống khẩn cấp xảy ra trên địa bàn vịnh Hạ Long./.

Quảng Ninh nghiên cứu lắp hệ thống cảnh báo dông lốc ở vịnh Hạ Long, Bái Tử Long Việc nghiên cứu lắp đặt hệ thống cảnh báo dông lốc là động thái quan trọng tăng an toàn cho du khách và các phương tiện trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long; đặc biệt sau vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.