Quảng Ninh sẽ đón hàng ngàn khách du lịch tàu biển quốc tế dịp Tết Bính Ngọ

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ liên tục đón các chuyến tàu biển hạng sang với hàng ngàn du khách quốc tế, khẳng định vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch tàu biển thế giới. Dự kiến trong năm 2026, tỉnh sẽ đón từ 70-90 chuyến tàu biển với lượng khách ước đạt 100.000-150.000 lượt.

Từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 9 Tết (tức từ 16-25/2), vịnh Hạ Long sẽ chào đón liên tiếp 6 chuyến tàu biển cao cấp với hàng ngàn du khách đến từ châu Âu và Hồng Kông (Trung Quốc).

Điểm nhấn là vào đúng mùng 1 Tết (17/2), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh chủ trì lễ đón những vị khách quốc tế đầu tiên cập bến trong năm mới.

Cụ thể, tàu Adora Mediterrane (quốc tịch Bahamas) ghé thăm Quảng Ninh 3 đợt vào các ngày 29 Tết, mùng 4 và mùng 9 Tết, mỗi đợt đưa khoảng 2.000 khách châu Âu đến tham quan.

Các tàu Seabourn Encore và Piano Land dự kiến sẽ cập cảng đúng mùng 1 Tết với khoảng 2.600 du khách từ châu Âu và Hồng Kông. Tàu Le Jacques Cartier đón 300 khách châu Âu vào mùng 3 Tết và tàu Silver Nova dự kiến cập bến vào mùng 8 Tết...

Sự nhộn nhịp này tiếp nối đà khởi sắc từ chuyến tàu "xông đất" của tàu Celebrity Solstice với hơn 3.000 khách quốc tế đến Quảng Ninh trong ngày đầu tiên năm 2026.

Xác định du lịch tàu biển là hướng phát triển trọng điểm, Quảng Ninh đã tập trung làm mới các sản phẩm dịch vụ để phù hợp với dòng khách có mức chi tiêu cao. Các tour tham quan ngắn ngày được thiết kế linh hoạt như: City tour Hạ Long, thăm Bảo tàng - Thư viện tỉnh, trải nghiệm ẩm thực địa phương và các điểm văn hóa - tâm linh...

Tỉnh đẩy mạnh liên kết các điểm đến như Tuần Châu, Vân Đồn và các khu nghỉ dưỡng 5 sao để hình thành chuỗi sản phẩm trọn gói, đa tầng trải nghiệm.

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng cảng biển và chuẩn hóa quy trình đón tiếp chuyên nghiệp là yếu tố then chốt giúp Quảng Ninh trở thành "điểm neo" hấp dẫn trên hải trình quốc tế.

Mặc dù vẫn đối mặt với thách thức về thời gian lưu trú ngắn, song việc đón đông đảo du khách trên các chuyến tàu biển ngay từ đầu năm 2026 được xem là bước đà quan trọng, tạo khí thế cho mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch hàng đầu cả nước và khu vực.

Năm 2025 được đánh giá là năm "bùng nổ" của du lịch Quảng Ninh với kết quả đạt được vượt xa các kịch bản tăng trưởng dự kiến ban đầu. Tổng lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh đạt 21,28 triệu lượt (tăng 12% so với năm 2024), trong đó khách quốc tế đạt 4,5 triệu lượt (tăng 18,4%).

Tổng doanh thu từ du lịch trên 57.000 tỷ đồng. Năm 2026, Quảng Ninh phấn đấu thu hút 22 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 5,2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch ít nhất 65.000 tỷ đồng./.

Lễ hội chào 2026: “Cú hích” mở màn năm du lịch mới của tỉnh Quảng Ninh Tối 31/12/2025, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 đã diễn ra, trở thành lễ hội đón năm mới có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Quảng Ninh.