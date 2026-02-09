Sản vật miền Trung gây "thương nhớ" tại sự kiện Hội chợ Mùa Xuân 2026

Hội chợ Mùa Xuân 2026 chứng kiến rất nhiều gian hàng nổi bật đến từ mọi miền tổ quốc. Trong đó, các sản vật miền Trung đã để lại ấn tượng sâu sắc cho những khách hàng đến tham quan, mua sắm.

Hội chợ mùa xuân với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng , từ ngày 2/2 đến 13/2, hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng Tết theo tiêu chí "6 nhất": tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất.

Đã có rất đông khách hàng đến tham quan và mua sắm những ngày qua. Các phân khu được bài trí đậm không khí Xuân. Có thể nói, nơi đây không chỉ là địa chỉ mua sắm mà còn là nơi trải nghiệm và thưởng thức các đặc sản truyền thống cũng như nét đẹp văn hóa ba miền./.