Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Putin tại Điện Kremlin

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga luôn coi trọng việc không ngừng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam; khẳng định coi Tổng Bí thư Tô Lâm là người bạn thân thiết.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga để thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.

Tại buổi hội kiến, Tổng thống Vladimir Putin hoan nghênh đồng chí Lê Hoài Trung với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, dẫn đầu đoàn đại biểu sang Liên bang Nga thông báo kết quả Đại hội Đảng XIV./.