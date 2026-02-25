230 nhiệm vụ trong Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc tại Hà Nội ngày 25/2 nhằm nghiên cứu, học tập và triển khai 230 nhiệm vụ trong Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị.

Sáng 25/2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam./.