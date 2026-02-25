230 nhiệm vụ trong Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị

Sáng 25/2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam./.
Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
Thủ tướng nhấn mạnh phiên họp có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo tinh thần Tổng Bí thư đã chỉ đạo là “hành động đột phá, lan tỏa kết quả.”
Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo các chính đảng Nga
Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất và ĐCS LB Nga để thông báo về kết quả Đại hội XIV.
Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga luôn coi trọng việc không ngừng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Quảng Trị tổ chức bỏ phiếu sớm tại xã Trường Sơn
Ba khu vực bỏ phiếu bầu cử sớm tại xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị gồm: khu vực bỏ phiếu số 13 tại bản Dốc Mây, khu vực bỏ phiếu số 16 tại bản Hôi Rấy, khu vực bỏ phiếu số 17 ở bản Nước Đắng.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cà Mau đảm bảo 2 cụm đảo bỏ phiếu sớm đúng luật định
Do địa bàn đặc thù, Cà Mau sẽ có 2 điểm bầu cử sớm (trước 2 ngày) là cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối, cử tri sẽ đi bỏ phiếu trong ngày 13/3/2026.
Cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng qua hiện vật
Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đang lưu giữ 1.500 hiện vật độc đáo gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng, những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước
Chương trình hành động nêu rõ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia trong các cơ quan, tổ chức kinh tế nhà nước; có chính sách hiệu quả trọng dụng nhân tài.
Thủ tướng: Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ
Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan sau kỳ nghỉ Tết phải khẩn trương, tập trung xử lý công việc với tinh thần “làm việc sớm, vào việc ngay.”
Nghị quyết số 79-NQ/TW: Khẳng định vai trò, mở rộng phạm vi của kinh tế nhà nước
Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị là bước đổi mới quan trọng trong tư duy lý luận và nhận thức của Đảng về kinh tế nhà nước.
Rà soát biến động nhân khẩu, bảo đảm không bỏ sót, không trùng tên cử tri
Đến ngày 25/2, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được thành phố Huế triển khai bài bản, đảm bảo đúng tiến độ.
Phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Nghị quyết số 80-NQ/TW có tới 10 lần dùng từ hiện đại khi xác định phương hướng phát triển của các lĩnh vực văn hóa và đây là yêu cầu phát triển của văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80
Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.
Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị
Sáng 25/2/2026, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.
Ban Bí thư: Khắc phục tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi"
Ban Bí thư yêu cầu toàn hệ thống chính trị khẩn trương hoạt động trở lại bình thường ngay sau kỳ nghỉ Tết; khắc phục tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi."
Phu nhân Tổng Bí thư và Công tước xứ Richmond cùng Phu nhân tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng gặp lại Ngài Công tước và Phu nhân tại Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của giao lưu văn hóa trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.
Đặc phái viên của Tổng Bí thư hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga và Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev và Chủ tịch ĐCS Liên bang Nga Gennady Zyuganov để thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Công tước xứ Richmond và Phu nhân
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hai nước cũng như vai trò toàn cầu của Vương quốc Anh; đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với các Ủy ban của Quốc hội
Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngày 24/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.
Nâng cao trình độ chuyên môn gắn với xây dựng văn hóa, y đức người thầy thuốc
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW đề nghị ngành y tế tiếp tục đào tạo nhân lực chất lượng cao; nâng cao trình độ chuyên môn gắn với xây dựng văn hóa, y đức, nhân cách người thầy thuốc.
Sửa đổi, hoàn thiện luật: Tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển lâu dài
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định việc sửa đổi, hoàn thiện các dự án luật không chỉ nhằm tháo gỡ vướng mắc trước mắt mà còn phải tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển lâu dài.
Ban Bí thư: Tuyệt đối không để tình trạng du Xuân kéo dài ảnh hưởng đến nhiệm vụ
Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoạt động trở lại bình thường ngay sau kỳ nghỉ Tết, không để tình trạng du Xuân kéo dài ảnh hưởng đến nhiệm vụ; khắc phục tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi."
Thủ tướng gặp mặt, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
Chiều 24/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện Trung ương nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Đảm bảo vật liệu xây dựng các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc
Trước nhu cầu vật liệu tăng cao, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các bộ, ngành chủ động nguồn cung, nâng công suất cảng, tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển phục vụ các dự án APEC 2027 tại Phú Quốc.
Phu nhân Tổng Bí thư và đại diện Hoàng gia Anh thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Chiều 24/2/2026, tại Hà Nội, Phu nhân Ngô Phương Ly và ngài Charles Henry Gordon-Lennox, Công tước xứ Richmond, đại diện Hoàng gia Anh cùng Phu nhân tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Khẩn trương đưa mọi hoạt động trở lại bình thường
Sáng 24/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 55 về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026.
Thủ tướng: Không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiếp cận tài chính, tín dụng
Thủ tướng nhấn mạnh Chiến lược giai đoạn 2026-2030 phải tiếp đảm bảo tiến bộ, công bằng trong tiếp cận bình đẳng tài chính, tín dụng, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.
Tăng cường hợp tác giữa TTXVN và hãng thông tấn TASS
Chiều 24/2, Tổng Giám đốc Andrey Kondrashov đã dẫn đầu đoàn đại biểu hãng thông tấn TASS (LB Nga) thăm và làm việc với TTXVN do Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm trưởng đoàn.
Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền ấn phẩm chính trị, pháp luật
Phát biểu tại Lễ giới thiệu bộ sách luật của Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, đẩy nhanh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng ấn phẩm chính trị, pháp luật.
Tổng Bí thư: TTXVN vươn lên tầm cao mới, xứng đáng là mạch máu thông tin tin cậy
Sáng 24/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết các viên chức, người lao động Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhân dịp Xuân mới Bính Ngọ 2026.
Thủ tướng chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tài chính toàn diện
Chiều 24/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tài chính toàn diện chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo.