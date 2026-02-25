Thủ tướng: Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23/2/2026 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Chỉ thị nêu rõ để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, các bộ, cơ quan, địa phương, các lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư, các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chú trọng các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Hàng hóa trong dịp Tết dồi dào, bảo đảm chất lượng, giá cả ổn định, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

Nhiều công trình quan trọng, trọng điểm quốc gia đã thi công xuyên Tết để đẩy nhanh tiến độ; nhiều nhà máy duy trì hoạt động sản xuất xuyên Tết để bảo đảm đơn hàng. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hoạt động vận tải cơ bản thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân; tai nạn giao thông giảm mạnh ở cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; xử lý nghiêm vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. An ninh chính trị, chủ quyền quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Hoạt động đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực; phục vụ hiệu quả chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Công tác thông tin, tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân được đẩy mạnh; các chương trình nghệ thuật, lễ hội được quản lý, tổ chức đúng quy định, bảo đảm nếp sống văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc; hoạt động du lịch khởi sắc. Nhân dân ta trên mọi miền Tổ quốc đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trong không khí vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình, an toàn, lành mạnh.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các bộ, cơ quan, địa phương, lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trước và trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, đặc biệt là các cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân; các bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế trực cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh; công nhân vệ sinh môi trường, người lao động làm việc, thi công xuyên Tết trên các công trường, nhà máy… để đất nước ta luôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, phát triển.

Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình trật tự, an toàn giao thông còn nhiều thách thức, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng; còn hiện tượng ùn tắc giao thông cục bộ tại một số thời điểm, trên một số tuyến giao thông chính, vận chuyển hành khách quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; còn tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, vật liệu nổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự…

Thực hiện hiệu quả “1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ”

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán phải khẩn trương, tập trung xử lý công việc với tinh thần “làm việc sớm, vào việc ngay” theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư; quán triệt phương châm “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp,” “tiết kiệm thời gian, coi trọng trí tuệ”; quyết liệt, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo đột phá phát triển với tinh thần “đã nỗ lực rồi thì phải nỗ lực hơn nữa, đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm cao hơn nữa, đã hành động quyết liệt rồi thì phải hành động quyết liệt hơn nữa”; thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng thời, triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm.

Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn xử lý thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa sau kỳ nghỉ Tết. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung thực hiện hiệu quả “1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ”; trong đó “1 mục tiêu” xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc; “2 bảo đảm” là bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân; “3 có” trong đóng góp nguồn lực là có sự tham gia của Nhà nước, có sự tham gia của nhân dân, có sự tham gia của doanh nghiệp; “4 không” trong tiết kiệm thời gian là không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động cả năm; “5 hóa” trong phát triển là số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; “6 rõ” trong phân công nhiệm vụ gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

Theo dõi sát biến động giá cả, thị trường sau Tết, nhất là hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và các nguyên liệu đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất; chủ động, kịp thời có các giải pháp điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường, điều tiết sản xuất, không để thiếu hàng, sốt giá. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; xử lý nghiêm các hành vi tăng giá bất hợp lý, đưa thêm những khoản thu ngoài giá để thu cao hơn mức giá kê khai, niêm yết.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; rà soát, cắt giảm các khoản chi chưa thật sự cần thiết, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, nhất là các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy triển khai các dự án, công trình đã tổ chức khởi công dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Khẩn trương hoàn thành phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026, phân bổ vốn ngân sách nhà nước nguồn chi thường xuyên năm 2026 cho các chương trình mục tiêu quốc gia; chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các kết luận có liên quan của Bộ Chính trị.

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em mồ côi. Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và chuẩn bị khởi công 148 trường còn lại trong tháng 2/2026.

Bảo đảm chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung nguồn lực xây dựng, bảo đảm chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo Nghị quyết số 105/NQ-UBTVQH15 ngày 26/9/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 2352/QĐ-TTg ngày 24/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là các dự án luật trình tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Cập nhật đầy đủ, kịp thời tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý trên Hệ thống thông tin quản lý Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thời gian thực để phục vụ công tác báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm văn bản có hiệu lực đồng thời với luật, nghị quyết hoặc nội dung giao quy định chi tiết; rà soát, xác định, công bố văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết tiếp tục có hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 57 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15.

Thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 12/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, cắt giảm hồ sơ, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu theo Nghị quyết số 66/NQ-CP, Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tổ chức thi hành án dân sự; các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn; xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, vụ việc có nguy cơ phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp. Thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tập trung thực hiện Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Chương trình số 02/CTr-BCĐTW ngày 2/2/2026) bảo đảm chất lượng, tiến độ. Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Triển khai các hoạt động Tết trồng cây, phòng, chống thiên tai, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước, động vật hoang dã... Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo thời tiết, khí tượng thủy văn, quy trình vận hành liên hồ chứa, kế hoạch điều tiết nước để triển khai kế hoạch sản xuất phù hợp, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

Tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, biến tướng, lệch chuẩn xã hội, lợi dụng các hoạt động tâm linh nhằm trục lợi; không đốt vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí.

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhất là hiệp thương lần thứ ba, lập và công bố danh sách chính thức người ứng cử; thường xuyên rà soát danh sách cử tri, nhận, phân phối tài liệu, phiếu bầu giữa các tổ chức phụ trách công tác bầu cử không để chậm tiến độ hoặc sai sót quy trình. Tổ chức tập huấn cao điểm nghiệp vụ cho các tổ bầu cử, tập trung vào các khâu trước, trong và sau ngày bầu cử; bảo đảm 100% Tổ trưởng tổ bầu cử nắm chắc quy trình, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh, hạn chế tối đa sai sót tại cơ sở. Kịp thời giải đáp vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhất là những vấn đề mới do lần đầu tổ chức bầu cử gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bảo đảm đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn phục vụ bầu cử, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường thông tin, tuyên truyền để cử tri hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, thời gian, địa điểm, cách thức bỏ phiếu; đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc về bầu cử.

Kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng phù hợp để ghi nhận, động viên tổ chức, cá nhân, lực lượng chức năng có thành tích nổi bật, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác, phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung khai thác hiệu quả dư địa của chính sách tài khóa để hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, bảo đảm nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định.

Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia kịp thời xuất cấp gạo, hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, hỗ trợ kịp thời cho người dân, nhất là trong giai đoạn giáp hạt, tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ... Khẩn trương phân bổ vốn ngân sách nhà nước nguồn chi thường xuyên năm 2026 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện ngay việc hướng dẫn tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên để bổ sung chi cho an sinh xã hội, các khoản chi cần thiết khác theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 7/2/2026; tiết kiệm 5% chi đầu tư phát triển để đưa vào xây dựng tuyến đường sắt huyết mạch Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Khẩn trương xây dựng phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2025 (tập trung cho an ninh, quốc phòng, các dự án trọng tâm, an sinh xã hội), báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 2/2026.

Chuyển đổi số toàn diện trong quản lý thuế, xây dựng cơ quan thuế hiện đại, chuyên nghiệp, lấy dữ liệu làm trung tâm và ứng dụng công nghệ số làm nền tảng. Tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%. Điều hành lãi suất, tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp, ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. Giao nhiệm vụ cho các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ số, cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi tiêu, giữ nguyên lãi suất ngân hàng ổn định như những năm trước đây.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng kinh tế; tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát và xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế phát sinh mới nợ xấu, bảo đảm an toàn, ổn định hoạt động hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo dõi sát thị trường vàng, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vàng phù hợp với chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Khẩn trương báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

Không để đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu cho sản xuất những tháng đầu năm

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngay sau kỳ nghỉ Tết, đưa vào vận hành các dự án sản xuất công nghiệp phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng, không để đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất trong nước những tháng đầu năm. Khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành và tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 trong quý 2 năm 2026, tập trung các giải pháp đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà cung cấp nội địa, sẵn sàng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước. Phối hợp với các đơn vị liên quan điều hành kịp thời, hợp lý, không để xảy ra ùn ứ hàng hóa, nhất là tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối ở nước ngoài; thu hút các nhà mua hàng, các kênh phân phối lớn trên thế giới hợp tác xây dựng nguồn cung tại Việt Nam.

Công nhân tại một doanh nghiệp trong ngày làm việc đầu tiên sau năm mới. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường triển khai nghiêm, hiệu quả Kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung tại các khu vực diễn ra lễ hội, điểm du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, kho bãi, điểm trung chuyển hàng hóa, địa bàn tập trung đông người...; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đảm bảo tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện quan trọng; huy động tối đa nguồn lực bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Chỉ đạo, đôn đốc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam, các đơn vị liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí năm 2026 theo kế hoạch được phê duyệt.

Nắm bắt thông tin, tình hình sản xuất, diễn biến cung cầu thị trường nông sản

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt và diễn biến khí tượng thủy văn để chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phù hợp theo kế hoạch. Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng, ổn định các yếu tố đầu vào để duy trì, phát triển sản xuất; hỗ trợ ngư dân phòng tránh rủi ro, yên tâm vươn khơi bám biển. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường.

Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, hồ chứa và tổ chức vận hành hiệu quả, hợp lý kế hoạch xả nước, lịch lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2025-2026. Theo dõi, nắm bắt, đôn đốc các địa phương xử lý cấp bách các sự cố đê điều, nhất là các sự cố do lũ sau bão năm 2025; sớm triển khai Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2026.

Phối hợp theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình sản xuất, diễn biến cung cầu thị trường nông sản trong nước; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi thông quan hàng hóa nhanh chóng, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, hoạt động du lịch trên đường thủy nội địa, vận tải khách ngang sông, dọc tuyến đường thủy nội địa, nhà ga, sân bay, bến xe, cảng biển, cảng, bến thủy nội địa...; chú trọng phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ nơi xuất bến.

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công các dự án bảo đảm khởi công, hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ theo kế hoạch, nhất là các dự án, công trình trọng điểm như: Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng (Dự án thành phần 2-hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3/2026), Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, các Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình… Rà soát kỹ lưỡng, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã, đang đầu tư để đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn; bổ sung đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án bất động sản, nhà ở xã hội, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 110 nghìn căn hộ nhà ở xã hội.

Thúc đẩy liên kết sản phẩm du lịch theo gói

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin truyền thông kịp thời, đầy đủ về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, lan tỏa khí thế ra quân lao động, sản xuất của người dân, doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Chỉ đạo tổ chức các chương trình nghệ thuật, vui chơi, giải trí đặc sắc, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có chất lượng, các hoạt động tuyên truyền, cổ động, triển lãm...; triển khai các giải pháp thúc đẩy liên kết sản phẩm du lịch theo gói, kết hợp hoạt động du lịch với quảng bá, tiêu dùng sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Du khách tham quan Làng du lịch cộng đồng xã Hữu Liên (Lạng Sơn). (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo các cơ sở y tế duy trì nghiêm chế độ, phương án thường trực, trực cấp cứu, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh thường quy, cấp cứu người bệnh do tai nạn giao thông và các tình huống đột xuất có thể xảy ra sau kỳ nghỉ Tết. Xây dựng phương án điều phối, hỗ trợ chuyên môn giữa các tuyến, bảo đảm tiếp nhận, xử trí kịp thời người bệnh, không để xảy ra tình trạng quá tải, thiếu thuốc, thiếu vật tư, gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh.

Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi. Theo dõi, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế, kịp thời xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan, bùng phát diện rộng; bảo đảm đủ thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị, phương tiện, sẵn sàng đáp ứng tốt công tác phòng, chống dịch và thu dung, điều trị.

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong mùa Lễ hội Xuân năm 2026; thanh tra, kiểm tra kịp thời việc chấp hành quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, khu du lịch, lễ hội, chợ truyền thống. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật và công khai kết quả kiểm tra, xử lý, bảo về quyền lợi và sức khỏe của nhân dân.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe; phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, du lịch, giao thông vận tải trong công tác phòng ngừa dịch bệnh tại trường học, lễ hội, điểm du lịch tập trung đông người.

Thực hiện đồng bộ kế hoạch năm học 2025-2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện đồng bộ kế hoạch năm học 2025-2026; kịp thời nắm bắt tình hình, tâm lý người học, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên quay lại học tập sau kỳ nghỉ Tết. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan, các cơ sở giáo dục theo dõi, duy trì các biện pháp vệ sinh trường, lớp học, bảo đảm thông thoáng, an toàn.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết để thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Học sinh lớp 12 ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ trì đánh giá tình hình kỷ cương, kỷ luật công vụ; kiên quyết không để cán bộ, công chức, viên chức du Xuân trong giờ hành chính; khẩn trương triển khai nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chấp hành văn hóa công vụ.

Theo dõi chặt chẽ, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động, hỗ trợ công nhân quay lại sản xuất, không để đứt gãy nguồn cung lao động. Thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công; xử lý kịp thời vụ việc phát sinh trên cơ sở đối thoại, thương lượng; tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người lao động, người sử dụng lao động; triển khai tích cực đưa lao động ra nước ngoài theo hợp đồng lao động, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan để hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tham mưu kế hoạch tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn địa phương bảo đảm thống nhất trên phạm vi cả nước, không để các địa phương vận dụng khác nhau.

Khẩn trương hướng dẫn các bộ, ngành rà soát các nghị định phân cấp, phân quyền từ hệ thống pháp luật chuyên ngành để khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung luật chuyên ngành liên quan trong năm 2026.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các chính sách, dự thảo luật trong Chương trình lập pháp năm 2026, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả thông tin xấu, độc trên mạng.

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, chở hàng hóa quá tải trọng, chở quá số người quy định; phối hợp chặt chẽ với ngành giao thông vận tải tổ chức phân luồng, chống ùn tắc giao thông tại các tuyến cửa ngõ, bến xe, nhà ga, sân bay, điểm du lịch... Triển khai các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại các địa điểm tập trung đông người, khu vực diễn ra các lễ hội.

Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân như tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ… Kịp thời phát hiện, triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng, kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; phối hợp với lực lượng chức năng giữ vững an ninh trật tự, nhất là dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo dõi, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, biển, đảo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, cảng biển. Tăng cường tuyên truyền, kiên quyết xua đuổi, ngăn chặn tàu nước ngoài vi phạm, xâm phạm vùng biển, bảo đảm an toàn hoạt động kinh tế biển của ta; thực hiện các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định. Tiếp tục triển khai Đề án điều chỉnh tổ chức, biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo về Đề án tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2026 và tổ chức, hoạt động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam."

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương tổ chức giao, nhận quân bảo đảm chất lượng, đủ chỉ tiêu, an toàn tuyệt đối; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các địa phương sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Theo dõi sát diễn biến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình quốc tế và phản ứng của các nước để kịp thời có những kiến nghị, đề xuất chính sách phù hợp. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao đã được phê duyệt trong quý I năm 2026, tiếp tục củng cố cục diện đối ngoại hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước. Tập trung chuẩn bị tổ chức tốt Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án tổng thể trong tháng 3/2026. Phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh vận động Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tiếp tục tham gia tổ chức Diễn đàn kinh tế mùa Thu, phấn đấu thành cơ chế thường niên của WEF tại Việt Nam.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tích cực nắm tình hình, theo dõi sát diễn biến đời sống, sản xuất, việc làm, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo sau Tết Nguyên đán, kịp thời đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, đứt gãy sinh kế hoặc phát sinh điểm nóng về trật tự xã hội.

Hướng dẫn hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là tại các địa bàn có nhiều lễ hội, cơ sở tôn giáo tập trung đông người, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp thuần phong mỹ tục, an toàn, tiết kiệm, văn minh. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, tuyên truyền mê tín dị đoan, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Khẩn trương xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân tộc; xây dựng Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) và các Nghị định thay thế về công tác dân tộc.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2026 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Đẩy nhanh tiến độ ban hành và thực hiện hiệu quả kết luận thanh tra, nhất là thu hồi tiền, tài sản do vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra.

Văn phòng Chính phủ khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phân công các đồng chính thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẩn trương xây dựng, triển khai các đề án đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đẩy mạnh nghiên cứu, điều tra cơ bản, ứng dụng, phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hiệu quả, khả thi thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng ngay từ đầu năm

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, toàn diện về Đại hội XIV của Đảng và việc quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng ngay từ đầu năm 2026; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Thông tin đầy đủ, kịp thời hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường truyền thông chính sách, phản ánh kịp thời tình hình kinh tế-xã hội, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, khí thế lao động, sản xuất đầu xuân, các hoạt động trồng cây, phát triển rừng... Tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Về việc xử lý vướng mắc Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính tập trung, khẩn trương thực hiện đúng, hiệu quả, kịp tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp như Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP ngày 4/2/2026, Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 và Công văn số 1445/VPCP-KGVX ngày 12/2/2026.

Chủ tịch, Tổng Giám đốc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc; phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên; đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng trọng điểm được giao, tiếp tục đề xuất dự án đầu tư mới; chủ động kế hoạch đón người lao động trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, tổ chức sản xuất ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm mới.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan khẩn trương giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là những công việc chưa hoàn thành, còn dở dang do nghỉ Tết; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân, không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; chủ động, tích cực nắm chắc tình hình, có các biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, kịp thời, hiệu quả; đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực thi chính sách, pháp luật; phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc hoàn thành thắng lợi, toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030./.

