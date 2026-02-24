Chính trị

Tổng Bí thư: TTXVN vươn lên tầm cao mới, xứng đáng là mạch máu thông tin tin cậy

Sáng 24/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết các viên chức, người lao động Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhân dịp Xuân mới Bính Ngọ 2026.

info-tong-bi-thu-to-lam-vuon-len-o-tam-cao-moi-xung-dang-la-mach-mau-thong-tin-tin-cay-cua-dat-nuoc-1.jpg

Phát biểu tại buổi đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, người lao động Thông tấn xã Việt Nam trong những ngày đầu xuân mới, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Thông tấn xã Việt Nam và từng cán bộ, phóng viên, người làm báo của Thông tấn xã Việt Nam giữ vững mạch thông tin chính xác-liên tục-nhanh nhạy-tin cậy. Nhanh là cần, nhưng đúng là bắt buộc. Mỗi bản tin của Thông tấn xã Việt Nam phải là một “điểm tựa” để xã hội dựa vào, để các cơ quan điều hành dựa vào, để người dân tin vào. Tin đúng là nguyên tắc, là trách nhiệm chính trị và đạo đức nghề nghiệp…/.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thông tấn xã Việt Nam #Tổng Bí thư Tô Lâm #Xuân mới Bính Ngọ 2026
Theo dõi VietnamPlus

Thông tấn xã Việt Nam

TẾT BÍNH NGỌ 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ngày 14/3/2026, đặc khu Bạch Long Vĩ bỏ phiếu sớm

Ngày 14/3/2026, đặc khu Bạch Long Vĩ bỏ phiếu sớm

Các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đặc khu Bạch Long Vĩ được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 14/3/2026.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đồng Tháp: Phát huy tính dân chủ ngay từ cơ sở

Ban Chỉ đạo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại các đơn vị bầu cử nhằm tháo gỡ khó khăn ở địa phương.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Giao ban Báo chí Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 24/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí Xuân Bính Ngọ 2026.