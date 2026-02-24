Tổng Bí thư: TTXVN vươn lên tầm cao mới, xứng đáng là mạch máu thông tin tin cậy

Phát biểu tại buổi đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, người lao động Thông tấn xã Việt Nam trong những ngày đầu xuân mới, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Thông tấn xã Việt Nam và từng cán bộ, phóng viên, người làm báo của Thông tấn xã Việt Nam giữ vững mạch thông tin chính xác-liên tục-nhanh nhạy-tin cậy. Nhanh là cần, nhưng đúng là bắt buộc. Mỗi bản tin của Thông tấn xã Việt Nam phải là một “điểm tựa” để xã hội dựa vào, để các cơ quan điều hành dựa vào, để người dân tin vào. Tin đúng là nguyên tắc, là trách nhiệm chính trị và đạo đức nghề nghiệp…/.

(TTXVN/Vietnam+)