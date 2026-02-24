Ngày 14/3/2026, đặc khu Bạch Long Vĩ bỏ phiếu sớm

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý với đề xuất của Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc cho phép các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đặc khu Bạch Long Vĩ được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sớm hơn 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc, cụ thể là ngày 14/3/2026./.
Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng gửi Điện chúc mừng Thủ tướng Vương quốc Hà Lan
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện chúc mừng nhân dịp Ngài Rob Jetten được bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Hà Lan.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026, chiều 24/2/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
Củng cố sức mạnh nội sinh và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia
Thủ tướng cho rằng, đội ngũ những nhà KHXH chính là lực lượng quan trọng, góp phần cung cấp “phần hồn” cho sự phát triển, phát huy bản sắc, củng cố sức mạnh nội sinh và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.
Thủ tướng gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế
Chiều 24/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và lãnh đạo các bệnh viện Trung ương nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Tổng Bí thư: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ
Tổng Bí thư yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu gương, chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng trì trệ, chậm giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
Mùa Xuân ở Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Quảng Ngãi
Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay.
Thủ tướng: Khoa học xã hội củng cố sức mạnh nội sinh và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao đóng góp của khoa học xã hội trong xây dựng và phát triển đất nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bền vững.
Rạng rỡ Việt Nam - dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
Cuốn sách không chỉ tổng kết thực tiễn mà còn khơi dậy sâu sắc niềm tự hào trong mỗi người dân, củng cố niềm tin và ý chí quyết tâm phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao nhiệm vụ cho các Ủy ban của Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chỉ đạo các ủy ban thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, nâng cao chất lượng công tác và chuẩn bị bầu cử thành công.
Tổng Bí thư Tô Lâm: TTXVN vươn lên ở tầm cao mới, xứng đáng là mạch máu thông tin tin cậy của đất nước
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi bản tin của Thông tấn xã Việt Nam phải là một “điểm tựa” để xã hội dựa vào, để các cơ quan điều hành dựa vào, để người dân tin vào.
Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của báo chí trong năm 2026
Hơn lúc nào hết, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên báo chí cần một bước chuyển mới chủ động, sáng tạo, thuyết phục, cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.
Đồng Tháp: Phát huy tính dân chủ ngay từ cơ sở
Ban Chỉ đạo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại các đơn vị bầu cử nhằm tháo gỡ khó khăn ở địa phương.
Chủ tịch nước: Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa
Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng phát huy truyền thống hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, giữ vững đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, “vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ."
Tổng Bí thư: Tuyệt đối không xảy ra tình trạng du Xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ
Tổng Bí thư yêu cầu cả hệ thống chính trị phải bắt tay ngay vào công việc; khẩn trương đưa mọi hoạt động trở lại với nhịp độ bình thường, không để chậm trễ công việc.
Từ 26/2/2026, Thành phố Hồ Chí Minh bỏ phiếu sớm ở 4 khu vực bầu cử
Các cử tri tại các khu vực này không thể thực hiện quyền bầu cử trong ngày 15/3/2026 do đang thực hiện lịch công tác trên biển kéo dài, các lệnh tuần tra, giám sát theo kế hoạch công tác.
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Thông tấn xã Việt Nam
Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026, sáng 24/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên Thông tấn xã Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước
Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026, sáng 24/2, Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.
Giao ban Báo chí Xuân Bính Ngọ 2026
Sáng 24/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí Xuân Bính Ngọ 2026.
Tổng Bí thư chủ trì phiên họp của Ban Bí thư về công tác tổ chức Tết Bính Ngọ
Sáng 24/2, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp của Ban Bí thư để cho ý kiến về báo cáo một số tình hình nổi bật triển khai thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các ủy ban của Quốc hội
Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026, sáng 24/2, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các cán bộ công chức, ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Ủy ban Công tác đại biểu, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.
Thủ tướng thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam
Sáng 24/2/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam.
3 đột phá chiến lược trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành TW Đảng
3 đột phá chiến lược gồm Đột phá về thể chế; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới công tác cán bộ và Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
6 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành TW Đảng
Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm.
12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành TW Đảng
Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu.
Khai mạc Khóa họp lần thứ 61 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Phát biểu tại phiên khai mạc, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc mô tả thế giới đang chứng kiến sự trỗi dậy đáng lo ngại của các mô hình quyền lực tập trung, sự suy yếu của pháp quyền tại nhiều quốc gia.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Bắc Ninh tiếp tục cập nhật, bổ sung danh sách cử tri
Bắc Ninh rà soát, cấp phát bổ sung kinh phí phục vụ công tác bầu cử, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bầu cử theo quy định...
Tây Ninh chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp
Ngày 23/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên họp lần thứ 4, đánh giá tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Quy định một số cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội
Chính phủ ban hành Nghị quyết 66 về cơ chế xử lý vướng mắc pháp luật phát triển nhà ở xã hội, nâng cao hiệu quả và phù hợp thực tiễn địa phương.
Điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
Trong bức Điện, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước phát triển thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.
Kiểm toán Nhà nước phát huy vai trò là “lá chắn” trong phòng chống tham nhũng
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước phát huy vai trò là “lá chắn” bảo vệ kỷ luật tài chính, ngân sách, tiên phong trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.