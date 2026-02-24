Ngày 14/3/2026, đặc khu Bạch Long Vĩ bỏ phiếu sớm

Các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đặc khu Bạch Long Vĩ được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 14/3/2026.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý với đề xuất của Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc cho phép các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đặc khu Bạch Long Vĩ được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sớm hơn 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc, cụ thể là ngày 14/3/2026./.