Khánh Hòa: Đặc khu Trường Sa sẵn sàng công tác chuẩn bị bầu cử sớm

Ngày 24/2, tại Vùng 4 Hải quân, phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai, giao nhiệm vụ cho các lực lượng bảo đảm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 ở đặc khu Trường Sa.

Theo báo cáo của lãnh đạo đặc khu Trường Sa, công tác chuẩn bị bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai tại 21 khu vực bỏ phiếu.

Ủy ban bầu cử đặc khu Trường Sa đã được thành lập với 11 thành viên, thành lập 6 ban bầu cử và 21 tổ bầu cử với tổng số 189 thành viên.

Các đơn vị bầu cử trên địa bàn đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp theo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai chu đáo, nghiêm túc, giúp cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nêu cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử gồm tuyên truyền, cơ sở vật chất, giải quyết khiếu nại-tố cáo, an ninh trật tự và y tế được kiện toàn. Công tác hiệp thương được triển khai đúng quy trình; tổ chức 3 vòng hiệp thương bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đúng luật.

Lịch trình bầu cử sớm được xây dựng cụ thể theo từng giai đoạn, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hoà tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử sớm ở đặc khu Trường Sa. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Việc tổ chức bầu cử sớm tại đặc khu Trường Sa thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sinh sống, công tác nơi đầu sóng ngọn gió, bảo đảm mọi công dân đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ.

Thành công của đợt bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ông Hồ Xuân Trường giao các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; chủ động phối hợp chặt chẽ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng từng phần việc.

Trong số đó, các bên liên quan cần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện, tài liệu bầu cử trong quá trình vận chuyển ra các đảo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, ông Hồ Xuân Trường tin rằng cuộc bầu cử sớm tại 21 khu vực bỏ phiếu ở đặc khu Trường Sa sẽ diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trong toàn tỉnh.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Trường Sa Phạm Thanh Liêm đã bàn giao hòm phiếu, thẻ cử tri, phiếu bầu và tài liệu liên quan cho lực lượng Hải quân lên đường làm nhiệm vụ bầu cử tại các điểm đảo.

Tại lễ tiễn đoàn, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân khẳng định sẽ chủ động khắc phục khó khăn về thời tiết, hải trình, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử ở tỉnh và cả nước./.

