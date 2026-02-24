Chính trị

6 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành TW Đảng

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm.

vna-potal-6-nhiem-vu-trong-tam-trong-chuong-trinh-hanh-dong-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiv-cua-dang-8604023.jpg

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phát triển nguồn lực con người, văn hóa, xã hội bền vững và Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ban Chấp hành Trung ương Đảng #Nghị quyết Đại hội XIV
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

