Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong hệ thống khoa học quốc gia

Sáng 23/2 - ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã khẳng định vị thế là "cánh chim đầu đàn," là lực lượng nòng cốt trong hệ thống khoa học quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng cho rằng Đảng, Nhà nước, Chính phủ xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là nền tảng mà còn là động lực chính, là lực lượng sản xuất trực tiếp để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Nêu rõ các nội dung quan trọng của Nghị quyết của Đảng và vai trò của Viện Hàn lâm trong phát triển khoa học, công nghệ trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng mong muốn, thời gian tới, Viện cần phát triển đột phá, khẳng định vai trò trung tâm khoa học, công nghệ hàng đầu Việt Nam, từng bước ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, theo phương châm 20 chữ: “Trí tuệ tinh hoa - Làm chủ công nghệ - Đổi mới mạnh mẽ - Bám sát tình hình - Kiến tạo tương lai."./.