Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Hội nghị đánh giá, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 01 Chỉ thị, 04 Công điện, Quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo liên quan khác, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Các bộ, cơ quan, địa phương đã quán triệt và kịp thời triển khai các mặt công tác với tinh thần "không để ai không có Tết."

Trong dịp Tết, các cơ sở y tế trên cả nước duy trì công tác khám, chữa bệnh, thường trực cấp cứu, chuẩn bị và cung ứng đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế; không ghi nhận các trường hợp mắc bạch hầu, các bệnh truyền nhiễm khác; cả nước có 1.431 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết, 955 trường hợp mắc mới bệnh chân tay miệng.

Cả nước đã tổ chức tặng quà Tết với tổng kinh phí hơn 3,7 nghìn tỷ đồng cho 6,2 triệu lượt đối tượng; mức thưởng Tết cho người lao động bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với mức thưởng dịp Tết Nguyên đán năm 2025, trong đó, mức thưởng Tết cao nhất là 1,84 tỷ đồng/người; các doanh nghiệp còn có các hình thức hỗ trợ thiết thực khác, bố trí hợp lý thời gian nghỉ Tết cho người lao động.

Tình hình thị trường cả nước ổn định trong dịp Tết, nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân đón Tết được đảm bảo, không có hiện tượng tăng giá đột biến, lợi dụng khan hiếm hàng hóa để thu lợi bất chính.

Trong những ngày Tết Nguyên đán, trên nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm, hàng ngàn cán bộ, công nhân, người lao động hàng ngày, hàng giờ miệt mài làm việc để bảo đảm tiến độ.

Các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán được tổ chức gắn với các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo đảm các hoạt động vui xuân thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan truyền thông, báo chí thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gắn với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước; đồng thời tăng cường thông tin bằng nhiều thứ tiếng ghi nhận không khí Tết rộn ràng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các ngành, địa phương tổ chức tốt công tác đảm bảo giao thông. Tính chung cả kỳ nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 339 vụ tai nạn giao thông làm 208 người chết, 235 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, đã xảy ra 01 vụ tai nạn đường thủy ở hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai khiến 06 người mất tích.

Các lực lượng liên quan duy trì tổ, chốt tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, cảng biển, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước; tăng cường tấn công, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm... tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên cả nước trong dịp Tết ổn định.

Tại cuộc họp, các thành viên Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành phải chỉ đạo tổ chức làm việc nghiêm túc ngay ngày đầu đi làm trở lại; có chính sách tiền tệ và giải pháp thích ứng kịp thời trước diễn biến tình hình thế giới; triển khai ngay các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy giải ngân đầu tư công; tổ chức tốt các nhiệm vụ theo quy định bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các thành viên Chính phủ đã tham dự cuộc họp đầy đủ, trách nhiệm; đồng thời phê bình các thành viên Chính phủ vắng mặt tại cuộc họp này.

Điểm lại kết quả tích cực, toàn diện, trên tất cả các mặt trong công tác phục vụ người dân vui Xuân-đón Tết, cũng như các hoạt động trong suốt những ngày Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, cả nước đã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình theo đúng Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phục vụ tốt, hiệu quả chuyến công tác rất thành công của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hoa Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Biểu dương các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, các lực lượng y tế, công an, quân đội, công nhân, kỹ sư và các lực lượng khác đã nỗ lực, hy sinh niềm vui riêng vì đất nước, vì nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ của năm 2026 rất nặng nề.

Trong đó phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát tốt bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Nhấn mạnh phải bắt tay ngay vào làm việc ngay từ ngày đầu, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh theo dõi sát tình hình đất nước và thế giới để phản ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lao động, tài chính, ngân sách, chi tiêu, định mức, tiết kiệm chống lãng phí, cắt giảm chi không cần thiết; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100%; thực hiện nghiêm, quyết liệt tháo gỡ thẻ vàng IUU; tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội; bảo đảm các chương trình văn hóa lành mạnh; thực hiện Tết trồng cây; thực hiện đầy đủ hiệu quả chính sách an sinh xã hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới, chuẩn bị khởi công 148 trường còn lại đồng loạt trong tháng Hai này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ đạo tập trung nguồn lực xây dựng, bảo đảm chất lượng các dự án luật; khẩn trương xây dựng, ban hành, trình ban hành các quy định chi tiết thi hành luật đã ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026; tập trung thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026-2030; tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện quyết liệt việc thi hành án dân sự.

Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tập trung phát động các phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa mở rộng, hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, thông qua chương trình đầu tư công ở các cấp thẩm quyền; thực hiện tiết kiệm chi 10% ngay từ đầu năm, tiết kiệm 5% chi cho đầu tư phát triển; tăng cường kiểm soát, thanh tra các công việc thu chi, xây dựng các dự án ngay từ đầu, chống lãng phí, tiêu cực.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các chính sách khác, bảo đảm ổn định vĩ mô, hướng tín dụng đi vào lĩnh vực ưu tiên, vừa kiểm soát lạm phát, vừa thúc đẩy tăng trưởng; theo dõi sát thị trường vàng.

Bộ Công thương kiểm soát giá cả thị trường, theo dõi tác động thuế nhập khẩu bổ sung 10% mà Mỹ vừa ban hành để phản ứng kịp thời; dứt khoát không để thiếu năng lượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình sản xuất nông nghiệp, khí tượng, cảnh báo phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn; kiểm tra các công trình thủy lợi.

Bộ Xây dựng rà soát lại các dự án trọng điểm quốc gia về giao thông; khẩn trương thu phí các dự án đã đầu tư theo quy định đối với các công trình cao tốc đã hoàn thành đủ tiêu chuẩn; bảo đảm thông suốt tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai ổn định tình hình các cháu học sinh sau kỳ nghỉ Tết; theo dõi, duy trì, hoàn thiện vấn đề liên quan sách giáo khoa, cơ sở vật chất, dạy ngoại ngữ…

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì các chương trình, triển khai tốt Nghị quyết 57-NQ/TW; kêu gọi trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về đóng góp trong nước.

Bộ Nội vụ triển khai công tác bầu cử. Bộ Tư pháp đẩy mạnh truyền thông chính sách; xây dựng luật pháp theo chức năng được giao. Bộ Công an kiểm soát tình hình tai nạn giao thông, triển khai Đề án 06 phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung trấn áp các loại tội phạm.

Các Phó Thủ tướng và đại diện các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ tham dự cuộc họp đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ Quốc phòng giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và hữu nghị với các nước láng giềng; triển khai lực lượng quân sự ở cơ sở theo Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Bộ Ngoại giao chủ trì, nắm tình hình, đề xuất các phương án phản ứng kịp thời đối với tình hình thế giới; theo dõi, đánh giá tác động thuế mới của Mỹ. Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm tốt công tác tôn giáo, bảo đảm công tác này phát triển lành mạnh.

Thanh tra Chính phủ cần xác định một số trọng tâm để thanh tra, nhất là các chương trình trọng điểm quốc gia, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân.

Các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, toàn diện về thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, triển khai các nhiệm vụ; thông tin đầy đủ, khách quan, tạo khí thế mới, tinh thần mới để phát triển; cổ vũ tinh thần phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên trong năm nay. Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải phấn đấu đạt tăng trưởng 10% trở lên.

Nhấn mạnh yêu cầu thực hiện "1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa, 6 rõ” trong triển khai các nhiệm vụ, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi cán bộ, công nhân viên trên cả nước phát huy tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện tốt chức trách cao nhất có thể, thi đua lao động sáng tạo, đổi mới; yêu cầu các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm-không bàn lùi”./.

