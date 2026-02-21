Thành phố Hồ Chí Minh - Vị thế siêu đô thị hiện đại và sứ mệnh "mở đường"

Nghiên cứu quá trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta dễ dàng nhận thấy dường như lịch sử thường chọn Thành phố này làm nơi thử nghiệm những cái mới.

Với những gì đã được tạo dựng trong năm 2025, năm 2026 và những năm tiếp theo chính là thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để Thành phố hiện thực hóa khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Trong thông điệp chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ: Năm 2025 vừa qua, đã ghi dấu một chương mới đầy tự hào trong tiến trình phát triển lịch sử của Thành phố mang tên Bác kính yêu. Chúng ta đã hoàn thành thắng lợi việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, để hôm nay, hình hài của một “siêu đô thị” hiện đại đã bắt đầu tỏa sáng.

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu của quá trình chuyển đổi, với sự đồng lòng của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng ổn định bộ máy, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Nổi bật như GRDP của thành phố tăng 8,03%, tổng giá trị GRDP ước đạt 3 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt mức kỷ lục trên 800.000 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng thu ngân sách cả nước, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của thành phố đối với nguồn lực và sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.

“Đằng sau những con số tăng trưởng, đằng sau diện mạo mới của các xã, phường là những giọt mồ hôi, là sự kiên nhẫn và cả lòng vị tha của nhân dân Thành phố để cùng chính quyền chung tay cho một tương lai rộng mở hơn,” người đứng đầu chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Robot "lễ tân" hướng dẫn người dân đến đúng khu vực làm thủ tục theo lĩnh vực. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Từ thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định một điều, việc hợp nhất địa giới hành chính, tinh gọn bộ máy năm 2025 không đơn thuần là một cuộc "cộng dồn" về diện tích hay dân số. Đó là bước chuẩn bị về mặt cấu trúc để giải quyết những bài toán mà một đô thị thông thường không gánh vác nổi.

Mặt khác, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển từ phát triển đơn lẻ sang phát triển trong không gian kinh tế vùng, gắn kết chặt chẽ hơn với Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ “một đô thị lớn,” mà là “đầu tàu trong một cấu trúc liên kết” để cùng đi nhanh hơn, xa hơn.

Thành phố không chỉ lo xử lý những vấn đề trước mắt, mà từng bước chuyển sang tư duy kiến tạo phát triển: thiết kế không gian phát triển, tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, sắp xếp lại bộ máy, nâng cao hiệu lực-hiệu quả quản trị.

Nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước vận hội mới để bứt phá, ông Nguyễn Văn Được khẳng định: Với tâm thế chủ động và tư duy quản trị hiện đại, chúng ta quyết tâm biến lợi thế sau sáp nhập thành sức mạnh thực chất để “Tập trung xây dựng hạ tầng đô thị thông minh, siêu kết nối;” “Đẩy mạnh chuyển đổi số và kinh tế xanh.”

Đặc biệt, thành phố xây dựng một chính quyền “phục vụ-kiến tạo,” lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất.”

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đặt mục tiêu sở hữu mạng lưới hơn 3.600 xe buýt điện đến năm 2030. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Là trung tâm kinh tế lớn nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiên phong trong phát triển kinh tế xanh. Những khu công nghiệp sinh thái, hệ thống điện áp mái và giao thông công cộng bằng năng lượng sạch (xe buýt điện, metro) không chỉ giúp cải thiện môi trường sống mà còn là điều kiện bắt buộc để hàng hóa của Thành phố bước chân vào các thị trường khó tính như EU hay Mỹ.

Thành phố đang định hình là trung tâm giao dịch tín chỉ carbon của khu vực. Đây là minh chứng cho tư duy "đi đầu" trong việc thực hiện các cơ chế mới, biến thách thức về môi trường thành cơ hội tài chính đột phá.

Đất nước ta đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao. Trong tiến trình đó, Thành phố Hồ Chí Minh phải vươn lên rõ nét để trở thành trung tâm tài chính, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghệ, trung tâm kết nối khu vực và quốc tế.

Cùng với đó, Thành phố không đợi chính sách đến mới làm, mà luôn là nơi "khởi phát và hiện thực hóa" các ý tưởng đột phá.

Với vị thế đầu tàu, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là "phòng thí nghiệm" lớn nhất cả nước cho các chính sách mới về kinh tế xanh, tài chính quốc tế và chuyển đổi số. Sự thành công của Thành phố chính là lời giải thực tiễn cho cả nước.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng muốn vậy, Thành phố phải giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ; cải cách mạnh mẽ thủ tục; đầu tư hạ tầng chiến lược; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nuôi dưỡng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh; và trên hết là lấy người dân làm trung tâm, để mọi thành quả phát triển quay trở lại phục vụ đời sống nhân dân tốt hơn, văn minh hơn, hạnh phúc hơn.

Với Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026 không chỉ đại diện cho những con số tăng trưởng, mà còn đại diện cho khát vọng vươn mình của dân tộc. Và có lẽ, chính sự chung sức, đồng lòng và trí tuệ của cả hệ thống chính trị và người dân thành phố sẽ là động lực quan trọng nhất để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam Sáng 11/2/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược, bước đi thiết thực của Việt Nam.