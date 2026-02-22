Lượng khách đến các điểm du lịch trong 9 ngày nghỉ Tết tăng cao

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành du lịch nhiều địa phương như thành phố Huế, Hải Phòng, Ninh Bình, Sơn La, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về lượng khách và doanh thu, góp phần tạo đà khởi sắc ngay từ những ngày đầu năm mới.

So với cùng kỳ năm ngoái, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14-22/2), thành phố Huế đón hơn 523 nghìn lượt khách, tăng 245% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 249 nghìn lượt, tăng 219%; khách nội địa đạt hơn 274 nghìn lượt, tăng 273%.

Trong tổng số khách đến Huế, khách lưu trú đạt trên 113.630 lượt, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất sử dụng phòng lưu trú đạt khoảng 78%. Doanh thu từ du lịch của thành phố Huế trong dịp Tết Bính Ngọ đạt trên 1.120 tỷ đồng, tăng 350% so với cùng kỳ năm 2025.

Du lịch Huế “bội thu” trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhờ các hoạt động kích cầu, quảng bá và tổ chức sự kiện. Trong những ngày Tết, đông đảo du khách đến tham quan Đại Nội Huế và Lăng vua Gia Long, Lăng vua Khải Định, Lăng vua Minh Mạng cùng các di tích khác.

Tại Đại Nội Huế diễn ra chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm chất Hoàng cung như: Lễ Đổi gác tại khu vực Ngọ Môn-cổng chính của Hoàng thành Huế; biểu diễn Đại nhạc, Tiểu nhạc, Ca Huế và chương trình nghệ thuật tổng hợp; bắn súng Thần Công tại Ngọ Môn; tặng quà và đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến “xông đất” di sản Huế. Du khách còn được trải nghiệm các trò chơi cung đình như xăm hường, bài vụ, thả thơ, đầu hồ và chương trình biểu diễn lân sư rồng, võ thuật truyền thống.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã tổ chức tái hiện nhiều lễ nghi như: Lễ Thướng Tiêu hay còn gọi dựng cây nêu, Lễ Thiết triều Nguyên đán trước Điện Thái Hòa; Chương trình “Tết Hoàng cung” tái hiện không gian Tết truyền thống trong chốn Hoàng cung xưa...

Đôi bờ sông Hương qua trung tâm thành phố Huế dịp Tết rực rỡ sắc màu với hàng trăm nghìn chậu hoa, tiểu cảnh được trang trí. Đặc biệt, không gian Tết thu hút du khách với ba cụm linh vật ngựa đặt ở đôi bờ sông Hương. Những linh vật ngựa này mang phong cách biểu trưng, lấy cảm hứng từ mỹ học cung đình Triều Nguyễn. Họa tiết, màu sắc và đường nét trên linh vật ngựa được cách điệu, tạo thành tác phẩm hoàn chỉnh vừa truyền thống vừa hiện đại.

Năm 2026, thành phố Huế đặt mục tiêu đón khoảng 7-7,5 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.

Khách du lịch tham quan Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, từ ngày 14-21/2/2026 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), thành phố đón và phục vụ ước gần 1 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 87.290 lượt, khách nội địa đạt gần 822.960 lượt. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 750 tỷ đồng.

Tại các điểm di tích trọng điểm do ngành quản lý, từ ngày 14-20/2/2026, lượng khách tham quan, chiêm bái tăng cao so với cùng thời điểm năm trước. Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc tiếp tục là điểm đến tâm linh hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài thành phố.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Nguyễn Thành Trung, thời gian tới, ngành sẽ hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân thành phố 4 đề án lớn, gồm Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố âm nhạc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045;” Đề án phát triển thể dục, thể thao; Đề án phát triển bóng đá và Đề án phát triển tổng thể du lịch thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Cùng với đó, thành phố chuẩn bị tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2026; xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026; tiếp tục tham mưu tổ chức Chung kết Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026; triển khai thi đấu các bộ môn trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X và đẩy mạnh xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch quốc gia Cát Bà, Côn Sơn-Kiếp Bạc...

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 9 ngày nghỉ Tết, lượng khách đến địa phương tăng cao đột biến, với gần 2,4 triệu lượt khách. Tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 2.450 tỷ đồng.

Du khách đến chiêm bái, tham quan chùa Bái Đính dịp Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Trong đó, có gần 2 triệu lượt khách nội địa, 400 nghìn lượt khách quốc tế. Bên cạnh thị trường truyền thống trong nước, lượng khách quốc tế từ Ấn Độ và nhiều quốc gia châu Âu tăng rõ rệt, góp phần tạo nên diện mạo đa văn hóa sôi động cho du lịch vùng đất di sản. Các khu, điểm du lịch thu hút số lượng lớn du khách như: Khu du lịch sinh thái Tràng An, chùa Bái Đính, Thung Ui, khu du lịch sinh thái Thung Nham, khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, Phố cổ Hoa Lư…

Theo đánh giá của ngành Du lịch, thời tiết thuận lợi cùng chiến dịch truyền thông quảng bá được đẩy mạnh trước Tết trên các nền tảng mạng xã hội và các chương trình truyền hình đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, thu hút đông đảo du khách.

Đặc biệt, việc mở cửa đón khách từ mùng 1 Tết tại điểm du lịch Thung Ui thuộc khu du lịch chùa Bái Đính đã nhanh chóng trở thành “tâm điểm check-in” của giới trẻ và du khách trong, ngoài tỉnh. Du khách đến Ninh Bình dịp này không chỉ dâng hương cầu bình an, du ngoạn hang động mà còn hào hứng trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ mới như tour sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, chương trình văn hóa-nghệ thuật đầu Xuân.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bùi Văn Mạnh cho biết, ngành đã chủ động chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, cơ sở lưu trú, nguồn nhân lực và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, sẵn sàng đón làn sóng du khách đầu năm.

Trong những ngày tới, dự báo lượng khách đổ về Ninh Bình tiếp tục tăng cao khi nhiều lễ hội lớn chuẩn bị diễn ra như: Lễ hội Tịch Điền, Lễ hội Phủ Dày, Lễ hội đền Trần Thương, Lễ Hội khai ấn Đền Trần…

Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14 đến hết ngày 20/2), tổng lượt khách du lịch ước đạt gần 300 nghìn lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 1.300 lượt, tăng 50% và khách nội địa ước đạt 298,7 nghìn lượt, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt hơn 135 nghìn lượt, công suất sử dụng buồng tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 85%. Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn ước đạt 360 tỷ đồng.

Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động để du khách vui chơi, trải nghiệm, check-in trong những ngày Tết. Đặc biệt, các khu, điểm du lịch trên địa bàn các xã, phường mở cửa đón khách và tổ chức nhiều chương trình hoạt động dịp Tết để phục vụ, thu hút du khách tham quan, tham gia trải nghiệm như: Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà Tù Sơn La, di tích lịch sử Văn bia Quế Lâm Ngự Chế-đền Vua Lê Thái Tông (phường Tô Hiệu); đền Nàng Han và Linh Sơn Thủy từ (xã Quỳnh Nhai); điểm du lịch di tích lịch sử - văn hóa đền Hang Miếng (xã Vân Hồ)... đã chỉnh trang vệ sinh cảnh quan, khuôn viên, bố trí lực lượng sẵn sàng phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên đán. Các điểm Mộc Châu Island, Happy land, hồ Rừng Thông, Hang Dơi, chùa Vặt Hồng, thác Dải Yếm, phố đi bộ, đồi chè của Công ty Chè Mộc Châu, thung lũng mận Nà Ka... tổ chức tốt hoạt động tham quan du lịch, thu hút đông đảo du khách bốn phương, nhất là các vườn hoa mận, hoa anh đào, hoa cải...

Bãi biển Đồi Dương đông nghịt du khách tắm biển vào chiều mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Chiều 22/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ ngày 14-22/2, đã có 925 nghìn lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng (tăng khoảng 32% so với dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ), trong đó khách quốc tế ước đạt 62 nghìn lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch toàn tỉnh ước đạt khoảng 1.850 tỷ đồng.

Lượng du khách đến địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu từ ngày 18-20/2 (ngày mùng 2-6 Tết Bính Ngọ), trong đó các khách sạn, resort được xếp hạng, có thương hiệu, uy tín như TTC Hotel Phan Thiết, Terracotta Resort Mũi Né, Khách sạn Sài Gòn Đà Lạt, La Sapinette Hotel Da Lat, Roy Dala Hotel… đạt công suất phòng tối đa.

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch khác trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 80-85%, riêng các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đạt công suất từ 85-95% (cao điểm có ngày đạt 100%), các loại hình khác công suất đạt khoảng 75-85%.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngành văn hóa và các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Vào đêm giao thừa, có 4 địa điểm tại các đô thị chính của tỉnh là Quảng trường Lâm Viên phường Xuân Hương-Đà Lạt, 2 địa điểm ở phường Phan Thiết và 1 ở phường Bắc Gia Nghĩa tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa tầm thấp, thu hút khoảng 110 nghìn người dân tham dự.

Dịp Tết, tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn toàn tỉnh cũng tổ chức 21 hoạt động cấp tỉnh, 219 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cấp xã phục vụ nhân dân và du khách.

Đến ngày mùng 6 Tết, các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt vẫn thu hút lượng lớn du khách tham quan./.

