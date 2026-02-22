Hà Nội: Vi phạm về nồng độ cồn vẫn chiếm tỷ lệ cao trong dịp Tết

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14/2 đến sáng 22/2, tức từ 27 tháng Chạp đến sáng mùng 6 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý 2.896 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ-đường sắt; tổng số tiền phạt ước tính hơn 12 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vi phạm về nồng độ cồn vẫn chiếm tỷ lệ cao với 1.887 trường hợp người điều khiển phương tiện bị phát hiện và xử lý, trong đó có 35 trường hợp là người điều khiển ôtô.

Ngoài ra, quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, lực lượng chức năng đã trừ điểm giấy phép lái xe đối với 476 trường hợp; tước giấy phép lái xe 38 trường hợp; tạm giữ 1.951 phương tiện các loại, trong đó có 37 ôtô.

Bên cạnh đó, 29 trường hợp vi phạm tốc độ; 12 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng; 559 trường hợp vi phạm liên quan đến xe khách cũng bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý trong dịp Tết. Đặc biệt, từ ngày 14-20/2, trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến ô tô vận tải hành khách.

Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết, từ nay đến sau kỳ nghỉ Tết, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; sử dụng flycam (thiết bị bay không người lái) giám sát từ trên cao; phối hợp với Công an phường, xã chủ động phân luồng từ xa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các nút giao trọng điểm; phòng ngừa ùn tắc tại các cửa ngõ Thủ đô và các tuyến trục chính.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định, đặc biệt trong hoạt động vận tải hành khách, góp phần tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh, bảo đảm giao thông Thủ đô thông suốt trong những ngày đầu Xuân mới./.

