Quảng Trị: Ôtô đâm xe máy chở 3 người, 1 người tử vong tại chỗ

Ngày 21/2, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Gianh (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết và 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, tại Km12, trên Quốc lộ 12A, đoạn qua xã Tân Gianh (Quảng Trị), xe ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 73A-314.xx do ông T.T.L (sinh năm 1973, trú tại thôn Kim Sơn, xã Đồng Lê, Quảng Trị) điều khiển đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 73E1-453.xx đi hướng ngược lại do anh N.V.Ph (sinh năm 1994, trú tại thôn Chợ Cuồi, xã Tuyên Hóa) điều khiển.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe máy chở 3 người, đều trú tại thôn Chợ Cuồi, xã Tuyên Hóa.

Cú va chạm mạnh khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương. Các nạn nhân bị thương sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trị.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

