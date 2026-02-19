Xác định danh tính các nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Gianh

Đến 14 giờ ngày 19/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán), lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông Gianh, đoạn chảy qua xã Tuyên Bình (Quảng Trị) trong vụ lật thuyền làm 2 người tử vong và 2 người mất tích.

Lực lượng chức năng cũng đã xác định được danh tính các nạn nhân.

Hai nạn nhân tử vong được xác định gồm: bà Cao Thị Nghịa (sinh năm 1958) và cháu Nguyễn An Nhân (sinh năm 2023).

Hai nạn nhân mất tích gồm: ông Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1958) và cháu Nguyễn Diễm Chinh (sinh năm 2012). Tất cả các nạn nhân cùng trú tại xã Tuyên Bình (Quảng Trị).

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 19/2, một chiếc thuyền chở 7 người trong một gia đình, đều trú tại xã Tuyên Bình (Quảng Trị) đang di chuyển trên sông Gianh thì bất ngờ bị lật.

Một người dân địa phương phát hiện sự việc đã kịp thời tiếp cận hiện trường, cứu được 5 người, trong đó có 2 người đã tử vong. Hiện vẫn còn 2 nạn nhân mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Tuyên Bình đã huy động lực lượng Công an địa phương phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị, người dân địa phương cùng phương tiện khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra vụ lật thuyền có mực nước sâu, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích./.

