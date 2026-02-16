Thủ tướng gửi Thư khen các cơ quan, đơn vị làm cầu phao qua sông Lô

Ngày 16/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Thư khen gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Tư lệnh Binh chủng Công binh, đánh giá cao và biểu dương ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc khẩn trương tổ chức làm cầu phao qua sông Lô để kịp thời phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Qua thông tin phản ánh của nhân dân và báo chí, trước thực trạng xuống cấp nguy hiểm cầu sông Lô trên địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông; ngày 14/2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã họp về việc khắc phục hư hỏng cầu sông Lô, đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị, lực lượng phối hợp với tỉnh Phú Thọ khẩn trương tổ chức làm cầu phao qua sông Lô để kịp thời phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và phát triển kinh tế-xã hội trong khi chờ khắc phục hậu quả cầu sông Lô cũ, chuẩn bị đầu tư cầu sông Lô mới theo quy hoạch.

Chỉ sau vài giờ kể từ khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tập trung chỉ đạo Binh chủng Công binh, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, thi công cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và hoàn thành lắp đặt cầu phao bắc qua sông Lô, thông xe ngay trong sáng ngày 16/2 (ngày 29 Tết), sớm hơn yêu cầu Thủ tướng Chính phủ giao, mang lại niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc cho nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và tiến độ triển khai “thần tốc” của Bộ Quốc phòng, Binh chủng Công binh, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhân dân tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần “vì nhân dân quên mình” của “Bộ đội Cụ Hồ,” thể hiện bản chất tốt đẹp của Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ động, kịp thời khen thưởng và đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp cho Bộ Tư lệnh Công binh, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Phú Thọ bảo đảm an toàn tuyệt đối và thông suốt cho người dân khi tham gia giao thông qua cầu phao, nhất là trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm khởi công xây dựng cầu sông Lô mới theo đúng tinh thần kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 14/2./.

