Giữ vững bình yên vùng biển cực Nam Tổ quốc

Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân mới đang đến cận kề, khi mọi nhà sum vầy đón Tết cổ truyền của dân tộc, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau vẫn ngày đêm bám đơn vị, bám địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ bình yên vùng biển cực Nam của Tổ quốc.

Chủ động sẵn sàng chiến đấu

Xác định thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán là giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển, ngay từ đầu tháng Chạp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến theo đúng quy định.

Các đồn, hải đội Biên phòng và lực lượng tại các trạm kiểm soát Biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, tổ chức tuần tra trên bộ, trên biển; tăng cường kiểm tra phương tiện, kiểm soát người ra vào khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ với Công an, Quân sự và chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh không để gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến người dân, cộng đồng.

Trong những ngày gần Tết, trên những địa bàn vùng cửa biển, mặc dù trời se se lạnh cùng những đợt gió cuối năm mang theo hơi lạnh từ biển ùa về, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau vẫn lặng thầm bám trụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Không khí Tết ở các đồn, trạm, hải đội Biên phòng tại Cà Mau tuy giản dị nhưng ấm áp tình đồng đội, tình quân dân.

Dù đón Xuân xa nhà, song mỗi cán bộ, chiến sỹ đều xác định rõ trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong không khí xuân, tại các đơn vị Biên phòng, luôn duy trì nghiêm công tác quản lý địa bàn, kiểm soát phương tiện ra vào hoạt động trên biển; tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, quy định về khai thác thủy sản; phối hợp cùng địa phương tăng cường phòng, chống cháy nổ, phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới trong những ngày cao điểm.

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau còn tích cực phối hợp các ngành, đoàn thể địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, góp phần giúp nhân dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Vui Xuân không quên nhiệm vụ, giữ bình yên biển đảo quê hương

Với tinh thần “Vui Xuân không quên nhiệm vụ,” Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, đoàn kết, kỷ luật, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ đội biên phòng Đồn Rạch Gốc (Cà Mau) giữ vững bình yên vùng biển cực Nam Tổ quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài việc trực đầy đủ quân số sẵn sàng chiến đấu, Bộ đội biên phòng Cà Mau còn chỉ đạo các đồn, hải đội, đơn vị trực thuộc phối hợp với địa phương, địa bàn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực phục vụ nhân dân, gắn với tuyên truyền người dân vùng biên giới biển tích cực tham gia, bảo vệ, đấu tranh giữ vững an ninh biên giới như các Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản,” “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân,” “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”...

Nhiều căn nhà đại đoàn kết, phần quà Tết, nhu yếu phẩm, học bổng, quà hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được trao tận tay bà con.

Theo lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, thông qua các hoạt động này, tình cảm gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Cà Mau với nhân dân miền biển ngày càng được củng cố, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Tại các doanh trại đơn vị Biên phòng, Tết luôn mang màu sắc riêng: gọn gàng, nền nếp nhưng vẫn đầy đủ hương vị Xuân. Các đơn vị tổ chức trang trí cảnh quan doanh trại, gói bánh tét, bánh chưng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp. Đặc biệt, công tác bảo đảm hậu cần, quân y, chế độ tiêu chuẩn ngày Tết được quan tâm chu đáo, tạo khí thế phấn khởi để bộ đội yên tâm công tác.

Trong từng ca trực, từng buổi tuần tra, mỗi cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Cà Mau đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững bình yên tuyến biển, tuyến biên giới, góp phần để mùa Xuân đến trọn vẹn với mọi nhà.

Xuân Bính Ngọ 2026 đang về trên khắp mọi miền đất nước. Ở nơi tuyến đầu của Tổ quốc, nơi đầu sóng ngọn gió vùng biển cực Nam, mỗi cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Cà Mau vẫn lặng thầm cống hiến, canh giữ bình yên, để nhân dân đón Tết an vui, trọn vẹn nghĩa tình, bình yên nơi biển đảo quê hương./.

