Bộ đội Biên phòng hỗ trợ đưa người dân bệnh nặng vào đất liền cấp cứu

Ngày 16/11, Đồn Biên phòng Cô Tô (Quảng Ninh) đã nhanh chóng hỗ trợ vận chuyển khẩn cấp một ngư dân bị đột quỵ vượt qua điều kiện thời tiết xấu để đưa vào đất liền cấp cứu, để có thêm "thời gian vàng" trong điều trị.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, tại vùng biển Hạ Mai, tàu cá mang số hiệu QB 98088 TS đã khẩn trương đưa ông Nguyễn Văn S. (sinh năm 1977, quê Quảng Trị) vào đảo Cô Tô.

Ông S. gặp nạn trong lúc đang khai thác hải sản trên biển, xuất hiện các triệu chứng đau đầu dữ dội, yếu liệt nửa người và liệt mặt, nghi ngờ đột quỵ.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn-Cơ sở 2 (trên đảo Cô Tô), sau khi thăm khám và chụp CT, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị xuất huyết vùng nhân bèo - vành tia bên trái, cùng với huyết áp cao và các tổn thương cũ khác.

Đây là một ca bệnh nặng, cần phải được chuyển tuyến gấp về bệnh viện tuyến tỉnh để có thể điều trị chuyên sâu.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, vùng biển Cô Tô đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, sóng lớn cấp 5-6, khiến việc di chuyển bằng đường biển trở nên nguy hiểm và nhiều rủi ro.

Trước tình huống nguy cấp đó, Đồn Biên phòng Cô Tô đã lập tức huy động 1 xuồng máy cùng 3 cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn - Cơ sở 2 tổ chức vận chuyển bệnh nhân nhanh chóng vượt qua sóng gió để đưa vào đất liền.

Bệnh nhân đã được bàn giao cho lực lượng y tế tuyến trên để tiếp tục điều trị, giúp tăng cao cơ hội phục hồi sức khỏe.

Hiện tại sức khỏe của ông S đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cô Tô cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã 3 lần phối hợp đưa người bệnh vào đất liền cấp cứu.

Trước đó, ngày 5/9, đơn vị đã phối hợp cứu nạn thành công anh Phạm Văn Thanh (quê Quảng Ngãi), thuyền viên gặp tai nạn, tai biến nguy kịch khi đang hoạt động cách Đông Nam đảo Cô Tô khoảng 20 hải lý.

Lực lượng đã sơ cứu, đưa nạn nhân về đảo Bạch Long Vĩ, sau đó tiếp tục đưa về đất liền để cấp cứu chuyên sâu.

Ngày 9/9, đơn vị điều động xuồng máy và cán bộ, chiến sỹ khẩn cấp đưa anh Đào Mạnh Hùng bị rắn hổ mang cắn vào Vân Đồn) để chữa trị trong đêm./.

Nghệ An: Cứu 3 ngư dân bị chìm tàu cá trên biển Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 13/11, lực lượng cứu nạn của Đồn Biên phòng Diễn Thành (Nghệ An) đã tiếp cận được vị trí tàu cá bị chìm, đưa 3 ngư dân gặp nạn lên ca-nô an toàn.