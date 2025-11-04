Quảng Trị: Tìm kiếm ngư dân mất tích do thuyền bị sóng đánh chìm

Ngày 4/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang triển khai lực lượng, phương tiện, tích cực phối hợp với địa phương và gia đình tìm kiếm một ngư dân bị mất tích do sóng đánh chìm thuyền.

Cụ thể, khoảng 8 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Roòn nhận được tin báo của người dân về việc ông P.Q.H (sinh năm 1969, trú tại thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) điều khiển thuyền thúng (dưới 6m) di chuyển vào cửa sông Roòn. Khi cách cửa sông khoảng 70m, thuyền bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm, khiến ông H. mất tích.

Ngay sau khi nhận tin, Đồn Biên phòng Roòn đã thông báo cho chính quyền địa phương, cử 8 cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng lực lượng chức năng, gia đình và ngư dân tổ chức tìm kiếm.

Cũng trong sáng 4/11, tại khu vực cảng Hòn La, tàu hàng mang số hiệu HP3835 đang neo đậu bất ngờ bị đứt neo, trôi dạt và mắc cạn tại khu vực bờ biển Phân đội đảo Hòn La, xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị). Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 2 thuyền viên và đều an toàn.

Đồn Biên phòng Roòn đã điều động cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn La phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, chính quyền địa phương và Phân đội đảo Hòn La triển khai phương án cứu hộ, hỗ trợ kéo tàu bị nạn./.

