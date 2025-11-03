Quảng Trị: Tập trung lực lượng tìm kiếm 1 nam sinh mất tích

Tối 3/11, Ủy ban Nhân dân xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết chính quyền, các lực lượng chức năng và người dân đang tìm kiếm một thiếu niên bị mất tích.

Cụ thể, em N.Đ.H. (16 tuổi), học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, trú tại thôn Tây Thành, xã Nam Trạch rời nhà từ khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1/11.

Do không thấy N.Đ.H. về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sau đó, gia đình đã thông báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng và người dân đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm tại khu vực sông Dinh, nơi nghi em H. gặp nạn.

Tối 3/11, công tác tìm kiếm em H. vẫn được triển khai nhưng gặp nhiều khó khăn vì thời tiết bất lợi, nước dâng cao.

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 16 giờ ngày 3/11, mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã khiến 7 người chết, 2 người mất tích, 4 người bị thương.

Hiện toàn tỉnh có trên 139 vị trí ngập lụt, 51 vị trí sạt lở, có hơn 5.027 hộ với 15.337 nhân khẩu bị ngập lụt và 103 điểm với 28.513 học sinh phải tạm nghỉ học./.

