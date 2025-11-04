Quảng Trị tập trung khắc phục sạt lở, ngập lụt trên các tuyến đường giao thông

Tại Quảng Trị, mưa lớn trong những ngày vừa qua đã khiến các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường liên thôn, xã có nhiều điểm sạt lở, ngập lụt, giao thông bị ách tắc.

Lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương đang nỗ lực thông tuyến để đảm bảo đi lại cho người dân.

Đến 6 giờ sáng 4/11, toàn tỉnh Quảng Trị có 18 vị trí ngập lụt từ 0,2-1m tại 8 điểm tuyến quốc lộ, 10 điểm tuyến tỉnh lộ; trong đó, tập trung tại Quốc lộ 9C, Quốc lộ 12A, tuyến đường tỉnh 49C, tuyến đường tỉnh 564B, Tỉnh lộ 559…

Tại các tuyến đường bị ngập, chính quyền địa phương đã đặt các biển cảnh báo người và phương tiện không di chuyển qua; lực lượng cảnh sát giao thông đã phân công lực lượng chốt chặn, phân luồng phương tiện di chuyển qua các tuyến đường không bị ngập.

Bên cạnh đó, hiện toàn tỉnh có 51 vị trí sạt lở; tại tuyến quốc lộ có 5 vị trí, tỉnh lộ có 11 vị trí, còn lại là ở các đường liên xã, liên thôn; trong đó, Quốc lộ 9C tại Km29+100; Km38+400 (xã Kim Ngân) sạt lở mái taluy dương chiều dài 60m, khối lượng khoảng 3.100 m3; Quốc lộ 9B tại Km 77+700 (xã Kim Ngân) sạt lở taluy dương, khối lượng khoảng 3.500 m3; Quốc lộ 9 tại Km48+120-140(P) sạt lở taluy dương, khoảng 200m3; Quốc lộ 12C tại Km75+200 (T) mặt đường bị rạn nứt, sụt lún taluy âm chiều dài khoảng 20; Quốc lộ 15 đoạn Km450+00 – Km465+00 mặt đường láng nhựa bị xói lở, hư hỏng nhiều vị trí.

Đặc biệt, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua bản Đá Chát (xã Trường Sơn) xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 40m, sâu 22cm, khe hở rộng, trong đó khe hở chỗ rộng nhất lên đến 15cm. Ngoài ra, trên tuyến đường tỉnh 587, 571, 558… nhiều vị trí mặt đường bị xói trôi, sụt lún, sạt lở taluy âm, sạt lở taluy dương; giao thông đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại các điểm sạt lở trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường để đảm bảo giao thông tạm thời và khắc phục hậu quả.

Các đội quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành thu dọn đất đá, nạo vét rãnh thoát nước, gia cố tạm thời các mái taluy có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Đồng thời, ngành chức năng đã chỉ đạo tăng cường cắm biển cảnh báo, rào chắn và bố trí người trực gác 24/24 tại những điểm xung yếu nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến 6 giờ ngày 4/11, toàn tỉnh có trên 164 vị trí ngập lụt; 51 vị trí sạt lở; có hơn 5.167 hộ/15.637 nhân khẩu bị ngập lụt, trong đó có 198 hộ/850 khẩu bị cô lập chia cắt; 103 điểm/28.513 học sinh phải tạm nghỉ học.

Dự báo trong 6 giờ tới (từ 6 giờ ngày 4/11 đến 12 giờ ngày 4/11) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, mưa có xu hướng giảm hẳn về lượng và diện, một số khu vực có mưa, mưa vừa. Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật tình hình thiên tai, mưa lũ và các bản tin dự báo để chủ động triển khai các phương án ứng phó; đồng thời, sẵn sàng triển khai các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi tình huống xảy ra./.

