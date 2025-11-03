Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3/11, tuyến đường sắt Bắc-Nam vẫn bị ách tắc tại Ga Huế, do ngập lụt tại đoạn gần Ga Văn Xá, thành phố Huế.

Bà Ngô Thị Thuyết, Trạm trưởng Trạm Vận tải Huế, cho biết chuyến tàu SE4 và SE2 đang tạm dừng tại Ga Huế và Ga Hương Thuỷ (thành phố Huế). Nguyên nhân là do nước lũ tại đoạn gần ga Văn Xá vẫn còn cao. Cụ thể, đường số 1 Ga Văn Xá mực nước đo được là 230mm, đường số 2 là 145mm, đường số 3 là 335mm.

Trước tình hình trên, các nhân viên Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế đang kiểm tra, cập nhật mực nước thường xuyên. Trong trường hợp nước không rút, đơn vị sẽ có phương án chuyển tải hành khách lên xe ôtô ra Ga Đông Hà (Quảng Trị) rồi lên tàu đi tiếp đến Hà Nội.

Anh Trịnh Quốc Dũng, hành khách chuyến tàu SE4 chia sẻ: "Sáng mai tôi có lịch công tác tại Hà Nội nên khi nghe thông báo phải dừng tại Ga Hương Thủy và bây giờ là Ga Huế khiến tôi rất lo lắng, sợ bị chậm trễ công việc. Tôi mong tàu sớm được thông tuyến trở lại."

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, khu vực đoạn đường sắt gần Ga Văn Xá có nhiều điểm ngập nước cao. Các chuyến tàu SE2, SE4 phải tạm dừng tại Ga Hương Thủy, Ga Huế để chờ lệnh thông tàu./.

Điều 2 tàu chở hàng ra trấn giữ cầu đường sắt tại Huế do lũ dâng trở lại Lần thứ 3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phải điều tàu chở hàng ra trấn giữ hai cầu đường sắt để đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng tại thành phố Huế do nước lũ lên nhanh.