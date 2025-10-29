Huế điều hai đoàn tàu hơn 1.600 tấn gia tải chống trôi cầu đường sắt Bạch Hổ

Tối 29/10, ông Lê Trọng Tùng, Giám đốc Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên-Huế cho biết, vào chiều tối cùng ngày, ngành đường sắt đã điều hai đoàn tàu chở đá có tổng trọng lượng hơn 1.600 tấn, dừng trên mặt cầu đường sắt Bạch Hổ bắc qua sông Hương, để gia tải chống trôi cầu do nước lũ trên sông Hương dâng cao trở lại.

Theo đó, đoàn tàu thứ nhất có 22 toa với tổng trọng lượng 630 tấn; đoàn thứ 2 có 19 toa với tổng trọng lượng 980 tấn. Các toa của hai đoàn tàu này đều chở đá và từ Ga Huế đến.

Trước đó, tối 27/10, ngành đường sắt đã huy động 19 toa tàu hỏa để gia tải mặt cầu đường sắt Bạch Hổ, khi nước lũ trên sông Hương dâng cao.

Cụ thể, 19 toa xe lửa này là toa chuyên dùng chở đá, có tổng trọng lượng 980 tấn. Sáng 29/10, lũ trên sông Hương xuống nên ngành đường sắt đã di chuyển 19 toa tàu này ra khỏi cầu đường sắt Bạch Hổ.

Sau khi xuống sát báo động 3 vào sáng sớm 29/10, mức lũ trên sông Hương qua trung tâm thành phố Huế đang lên nhanh trở lại.

Lúc 20 giờ cùng ngày, mức nước trên sông Hương là 4,93m, vượt báo động 3 tới 1,43m, gây ngập lụt diện rộng và nghiêm trọng./.

Huế: Nhiều tuyến đường bị chia cắt, lũ sông Hương vẫn trên báo động 3 Hệ thống đường nội thị bị ngập sâu từ 0,3-0,8m như các tuyến đường Tố Hữu, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Công Trứ, Võ Thị Sáu, Chu Văn An, Phan Đình Phùng, Đinh Tiên Hoàng...