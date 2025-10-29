Đà Nẵng: Những chiếc thuyền vượt nước lũ mang nhu yếu phẩm đến cho người dân

Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực nguy hiểm, vận chuyển nhu yếu phẩm giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Ngày 29/10, tại thành phố Đà Nẵng hình ngập lụt đang diễn biến phức tạp với hơn 66 nghìn hộ dân bị ngập, nhiều khu vực bị chia cắt hoàn toàn, công tác tiếp cận và cứu trợ đang được các lực lượng thực hiện rất khẩn trương.

Tại xã Duy Nghĩa có hơn 2.000 hộ với trên 8.000 nhân khẩu đang bị cô lập giữa dòng nước lũ.

Lực lượng quân đội cũng khẩn trương di dời những hộ gặp nguy hiểm đến nơi an toàn. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 315 và các đơn vị của Quân khu 5, lực lượng dân quân, công an, cùng chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra các khu dân cư trũng thấp, hỗ trợ kịp thời mọi trường hợp khẩn cấp./.