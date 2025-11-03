Điều 2 tàu chở hàng ra trấn giữ cầu đường sắt tại Huế do lũ dâng trở lại

Do nước lũ tại thành phố Huế lên nhanh, để đảm bảo cho kết cấu hạ tầng đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã lần thứ 3 điều tàu hỏa chở hàng ra án ngữ tại cầu Bạch Hổ và Dã Viên.

Theo thông tin từ VNR, hiện nay, nước đã chạm đáy cầu Bạch Hổ và cầu Dã Viên, đường sắt đã lệnh phong toả khu gian Huế-Văn Xá để đẩy đoàn 18 toa xe lên Cầu Bạch Hổ (gồm 11 toa xe chở lân, 7 toa xe chở đá hộc), 7 toa xe chở đá hộc lên cầu Dã Viên. Tổng trọng tải hàng của 2 đoàn tàu này lên tới 474,6 tấn.

Ngoài ra, VNR cũng tạm ngừng các mác tàu SE1/2 xuất phát tại ga Hà Nội/Sài Gòn và SE19/20 xuất phát tại ga Hà Nội/Đà Nẵng ngày 3/11. Tàu SE4 xuất phát Sài Gòn ngày 2/11 chờ tại ga Hương Thủy.

Trước đó, từ 16h ngày 27/10, đoạn đường sắt qua thành phố Huế bị ngập cao 15-20cm, buộc ngành đường sắt phải phong tỏa cung đường.

Cùng thời điểm, mực nước sông Hương dâng sát đáy dầm cầu Bạch Hổ và Dã Viên, chỉ còn cách 10m. Để bảo vệ công trình, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã điều hai đoàn tàu chở tổng cộng 1.150 tấn đá từ Đồng Hới (Quảng Trị) và Hương Thủy (Huế) ra án ngữ trên hai cầu, tăng tải trọng nhằm chống nguy cơ lũ cuốn trôi.

Lúc 10h ngày 29/10, khi nước sông Hương cách đáy dầm cầu 1,2 m, công ty đã cho rút hai đoàn tàu về ga Huế. Tuy nhiên, chỉ 8 tiếng sau, lũ sông Hương lên trở lại, chỉ cách đáy dầm 0,04m, đơn vị lại phải điều hai đoàn tàu trở lại cầu và di dời đoàn tàu ra khỏi cầu vào sáng 30/10 để phục vụ thông tuyến đường sắt.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ, vào lúc 5h sáng ngày 31/10, toàn tuyến đường sắt Bắc-Nam đã cơ bản thông suốt, ngoại trừ các đôi tàu SE5/6 và SE9/10 vẫn tạm ngừng khai thác do ảnh hưởng của lịch trình điều chỉnh trước đó.

Trong thời gian tuyến đường bị chia cắt, ngành Đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách an toàn qua khu vực bị ngập./



Huế: Điều hai đoàn tàu gia tải chống trôi cầu đường sắt Bạch Hổ Đoàn tàu thứ nhất có 22 toa với tổng trọng lượng 630 tấn; đoàn thứ 2 có 19 toa với tổng trọng lượng 980 tấn; các toa của hai đoàn tàu này đều chở đá và từ Ga Huế đến.