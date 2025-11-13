Xã hội

Nghệ An: Cứu 3 ngư dân bị chìm tàu cá trên biển

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 13/11, lực lượng cứu nạn của Đồn Biên phòng Diễn Thành (Nghệ An) đã tiếp cận được vị trí tàu cá bị chìm, đưa 3 ngư dân gặp nạn lên ca-nô an toàn.

Văn Tý
Lực lượng cứu nạn của Đồn Biên phòng Diễn Thành tiếp cận vị trí tàu cá bị chìm, đưa 3 ngư dân gặp nạn lên ca nô an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 13/11, lực lượng cứu nạn của Đồn Biên phòng Diễn Thành (Nghệ An) đã tiếp cận được vị trí tàu cá bị chìm, đưa 3 ngư dân gặp nạn lên ca-nô an toàn.

Sau khi được chăm sóc sức khỏe ban đầu, lực lượng chức năng đưa 3 ngư dân về bờ.

Trước đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, tàu cá NA0205 TS do anh Đậu Trần Bính (sinh năm 1978, trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi đang khai thác thủy sản cách bờ biển xã Diễn Châu khoảng 8 hải lý thì bị chìm. Lúc này, trên thuyền ngoài chủ tàu còn có 2 thuyền viên khác.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển thông báo cho tàu, thuyền hoạt động gần khu vực tàu bị nạn phối hợp hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn; giao Đồn Biên phòng Diễn Thành triển khai lực lượng, phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Nguyên nhân tàu cá bị chìm ban đầu được xác định do tàu bị thủng đáy./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tàu cá #Chìm tàu cá #Ngư dân
