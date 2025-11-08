Quảng Ngãi: Tìm thấy 1 nạn nhân sống sót sau 2 ngày mất tích trên biển

Liên quan đến 3 công dân ở Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị trôi trên biển giữa bão số 13 đang diễn biến phức tạp vào ngày 6/11, sáng 8/11, có 1 người đã được cứu.

Cụ thể, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi nhận được thông tin từ ông Hoàng Phú Xuyên, Thuyền trưởng tàu Hải Nam 39 (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Nam), trên hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng.

Khi tàu qua vùng biển tỉnh Gia Lai, tại vị trí có toạ độ: 14028’08’N, 109019’29’’E, đã vớt được một người trôi trên biển (lúc 8h45 phút sáng 8/11).

Người được vớt là anh Phan Duy Quang (47 tuổi), trú thôn Tây An Vĩnh (Đặc khu Lý Sơn). Vị trí phát hiện anh Quang cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý. Đây là 1 trong 3 người bị trôi trên biển khi bão 13 vào.

Sau khi đưa nạn nhân lên tàu anh Quang có sức khỏe hơi yếu, tâm lý ổn định. Sau đó, anh Quang đã được các thuyền viên tiến hành sơ cứu, chăm sóc ban đầu.

Dự kiến, con tàu này sẽ đưa ông Quang cập cảng Sơn Dương (tỉnh Hà Tĩnh) vào ngày 9/11. Hiện công tác tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại bị trôi trên biển vẫn đang được triển khai.

Trước đó, chiều 6/11, anh D.Q.C (44 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh vì lý do gia đình đã ra cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển. Sau đó, anh L.V.S (37 tuổi) ở thôn Tây An Hải và anh P.D.Q (47 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh dùng thúng để cứu người nhảy cầu. Sau khi vớt được anh D.Q.C, do sóng lớn nên cả 3 không thể chèo thúng vào bờ được.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) để tìm kiếm.

Đến gần 18 giờ, do sóng to, gió lớn việc tìm kiếm phải tạm dừng. Đến ngày 7/11, Bộ Quốc phòng đã điều trực thăng từ Sư đoàn 372 ở Đà Nẵng để tham gia cùng tìm 3 người mất tích trên biển vào chiều 6.11./.

Quảng Trị: Tìm kiếm ngư dân mất tích do thuyền bị sóng đánh chìm Đồn Biên phòng Roòn đã thông báo cho chính quyền địa phương, cử 8 cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng lực lượng chức năng, gia đình và ngư dân tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích.