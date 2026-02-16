Đà Nẵng sắc xuân lan tỏa và khát vọng vươn tầm

Đà Nẵng tối 29 Tết, những cơn gió nhẹ mang theo hơi ẩm của biển cả. Thành phố bừng sáng lung linh sắc màu.

Từ cầu Thuận Phước đến cầu Trần Thị Lý, hệ thống đèn trang trí dọc hai bờ sông Hàn đồng loạt thắp sáng, biến dòng sông thành một dải lụa lấp lánh, phản chiếu nhịp sống hối hả nhưng đầy tự hào của người dân miền Trung.

Tại khu vực đường hoa Xuân dọc đường Bạch Đằng, hàng ngàn người dân đã đổ về từ sớm. Năm nay, linh vật Ngựa Bính Ngọ được thiết kế với phong cách “Song mã vươn cao,” biểu trưng cho tinh thần bứt phá, kiên cường và khát vọng vươn tầm quốc tế của thành phố.

Những đại cảnh được kết bằng hàng vạn đóa cúc mâm xôi, trạng nguyên... tạo nên một không gian rực rỡ, là điểm đến lý tưởng cho những tấm hình kỷ niệm của các gia đình.

Càng về gần thời khắc giao thừa, không khí tại quảng trường 29/3 và khu vực đầu cầu Rồng càng trở nên sôi động. Chương trình nghệ thuật Countdown năm nay không chỉ có âm nhạc hiện đại mà còn đan xen các thước phim tư liệu về thành tựu đất nước, của thành phố, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người con đất Quảng.

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ Ất Tỵ và năm mới Bính Ngọ 2026, thành phố bên sông Hàn khoác lên mình tấm áo rực rỡ của ánh sáng, hoa tươi và niềm tin hy vọng. Giữa không gian căng tràn sức sống, người dân Đà Nẵng và du khách cùng đón thời khắc chuyển năm trong bình an, sum vầy và ước vọng, niềm tin vào một khởi đầu mới.

Giao thừa năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt hơn khi đây là mùa xuân đầu tiên thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tinh thần của Đại hội - tinh thần về một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đã thấm đẫm vào từng hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân của Đà Nẵng.

Và trong bối cảnh đó, Đà Nẵng với tư cách là cực tăng trưởng của miền Trung đang gánh vác trọng trách trở thành một trong các trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á theo đúng định hướng chiến lược mà Trung ương đã tin tưởng giao phó.

Với niềm tin sâu sắc vào sức mạnh cộng hưởng khi Quảng Nam và Đà Nẵng "về chung một nhà," ông Nguyễn Đức Hạt, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, khẳng định đây là sự hội tụ của ý chí, trí tuệ và động lực phát triển. Với lợi thế từ hệ thống sân bay quốc tế và cụm cảng biển lớn, ông kỳ vọng trong 5-10 năm tới, Đà Nẵng sẽ bứt phá trở thành Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do hàng đầu. Đặc biệt, ông gửi gắm tâm huyết vào việc kiện toàn bộ máy cơ sở, mong muốn thành phố chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ xã, phường tinh nhuệ và gần dân để làm nền tảng vững chắc cho tương lai.

"Nhìn sự thay đổi của thành phố, tôi càng tin tưởng vào con đường mà Đại hội XIV đã vạch ra. Đà Nẵng đang đi đúng hướng khi kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế số, kinh tế xanh với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Luồng sinh khí từ nhiệm kỳ mới đang lan tỏa rất rõ trong lòng dân,” nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phấn khởi cho biết.

Tàu đưa khách du lịch tham quan sông Hàn trong những ngày giáp Tết 2026. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết trải qua 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực bền bỉ của toàn hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Quảng Nam và Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, sau khi hợp nhất hai địa phương, thành phố Đà Nẵng mới đã hình thành khí thế mới, vận hội mới, niềm tin mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn. Những kết quả đó không chỉ là thành quả của hôm nay, mà chính là sự tiếp nối trực tiếp từ nền móng vững chắc mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp bằng trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh và sự cống hiến không mệt mỏi.

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát; thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, giúp người dân sớm an cư, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, thành phố quan tâm chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết ấm áp, đầy đủ, an toàn.

Năm Bính Ngọ 2026 mang theo kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng đột phá. Sau những nỗ lực phục hồi kinh tế và khẳng định vị thế "Thành phố đáng sống," Đà Nẵng bước vào năm mới với một tâm thế tự tin.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh nhiệm kỳ mới của Đảng bộ thành phố bắt đầu trong bối cảnh đặc biệt quan trọng, ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng. Đảng bộ thành phố xác định rõ, phát triển Đà Nẵng trong giai đoạn tới đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước; phải đi trước một bước về tư duy, mạnh dạn đổi mới về cách làm, quyết liệt trong hành động và kiên trì trong tổ chức thực hiện.

Đêm Giao thừa Bính Ngọ tại Đà Nẵng là sự giao thoa hoàn hảo giữa nét đẹp truyền thống và nhịp sống hiện đại, giữa niềm vui đoàn viên và quyết tâm chính trị cao độ. Ai nấy đều mang theo một tâm nguyện: Quốc thái dân an, thành phố quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thành phố thức trọn một đêm để chào đón mùa Xuân và sáng mai, khi ánh nắng đầu tiên của năm mới rạng rỡ trên biển Mỹ Khê, một hành trình năm mới bắt đầu với những hành động quyết liệt để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

