Khát vọng "Thung lũng Silicon": Đà Nẵng định hình lối đi riêng cho Trung tâm tài chính Quốc tế

Dòng vốn 220 tỷ USD tài sản số sẽ đi về đâu? Câu trả lời nằm tại Đà Nẵng, đó là trở thành 'Sandbox' tỷ đô cho Fintech thay vì chạy đua xây cao ốc, quyết tâm đón đầu thị trường 16.000 tỷ USD.

Khi dòng vốn 220 tỷ USD tài sản mã hóa chảy vào Việt Nam mỗi năm vẫn đang là "ẩn số" với các nhà quản lý, Đà Nẵng đã chọn một nước cờ táo bạo. Dưới định hướng chiến lược từ Chính phủ, thành phố bên sông Hàn không chạy đua xây dựng những tòa tháp chọc trời theo kiểu truyền thống, mà quyết tâm trở thành một "Sandbox" (khung thể chế thử nghiệm) khổng lồ cho công nghệ tài chính. "Thung lũng Silicon" về tài chính đang dần lộ diện ngay tại miền Trung.

“Mệnh lệnh" chuyển đổi tư duy

Ngày 9/1, tại Khu công viên phần mềm số 2, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức được khai trương. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của nền kinh tế Việt Nam từ giai đoạn "chuẩn bị thể chế" sang "triển khai thực tế" theo Nghị định 323/NĐ-CP của Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định: "Việc hình thành Trung tâm tài chính Quốc tế không chỉ xuất phát từ nhu cầu nội tại, mà là lựa chọn chiến lược để Việt Nam chủ động tham gia sâu vào thị trường tài chính toàn cầu, đón đầu xu hướng tái cấu trúc mạnh mẽ của dòng vốn và chuỗi giá trị".

Trong tư duy chiến lược "một trung tâm, hai điểm đến" (kết nối chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh), Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của Đà Nẵng là cửa ngõ ra biển lớn với hạ tầng số hiện đại. Để hiện thực hóa khát vọng này, người đứng đầu Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính Quốc tế đã đưa ra một "mệnh lệnh" về đổi mới tư duy.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Phải dứt khoát chuyển từ tư duy quản lý 'xin – cho' sang tư duy đồng hành, kiến tạo".

Đà Nẵng được trao sứ mệnh thí điểm các mô hình mới, kiên quyết không để quy trình cũ kìm hãm sự phát triển. Đây chính là "giấy thông hành" quan trọng nhất để thành phố mở cửa đón những mô hình kinh doanh chưa từng có tiền lệ.

Đón đầu dòng chảy 16.000 tỷ USD. Tại sao Đà Nẵng lại chọn Fintech (Công nghệ tài chính) và Tài sản số làm trụ cột thay vì các thị trường vốn truyền thống? Câu trả lời nằm ở những con số biết nói.

Theo ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Việt Nam liên tục nằm trong nhóm quốc gia có mức độ tiếp nhận tài sản mã hóa cao trên toàn cầu. "Tổng giá trị dòng vốn tài sản mã hóa chảy vào Việt Nam trong giai đoạn 2023 - 2024 ước tính gần 220 tỷ USD".

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của RWA (Real World Asset - Token hóa tài sản thực). Theo dự báo, thị trường này có thể đạt quy mô hơn 16.000 tỷ USD vào năm 2030, chiếm khoảng 10% GDP toàn cầu. Đây là xu hướng mã hóa các tài sản thực tế (như bất động sản, chứng khoán, năng lượng...) thành token kỹ thuật số để giao dịch toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) nhận định về cơ chế thí điểm này: "Mô hình thí điểm của Việt Nam hướng đến tài sản mã hóa gắn với tài sản thực, có nguồn dòng tiền thật... Ví dụ, dòng tiền phát sinh từ việc cho thuê một tòa nhà có thể được Token hóa và giao dịch trên thị trường. Nhà đầu tư hưởng lợi từ việc mua Token và đồng thời là tiền thu được từ việc cho thuê tòa nhà".

Văn phòng Trung tâm tài chính Quốc tế Đà Nẵng đặt tại Công viên phần mềm Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Lối đi riêng" của Đà Nẵng chính là xây dựng hạ tầng số để đón dòng vốn thông minh này, đưa Việt Nam từ vị thế "người đi sau" trở thành điểm đến hấp dẫn trong kỷ nguyên kinh tế số.

Sandbox: "Phòng thí nghiệm" của khát vọng

Minh chứng sống động nhất cho tư duy "kiến tạo" là sự xuất hiện của cơ chế Sandbox (Thử nghiệm có kiểm soát). Đây là không gian pháp lý đặc biệt cho phép các doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới dưới sự giám sát chặt chẽ. Điển hình là sự tham gia của PayD, thành viên đầu tiên của Trung tâm tài chính Quốc tế, cung cấp giải pháp thanh toán quy đổi tài sản số sang VND để chi tiêu thực tế.

Chia sẻ về cột mốc này, ông Lê Đức Hạnh, Tổng Giám đốc PayD cho biết: "Việc gia nhập IFC Đà Nẵng không chỉ là một sự ghi nhận cho nỗ lực của đội ngũ mà còn mở ra cơ hội để chúng tôi đồng hành cùng các tổ chức tài chính và công nghệ lớn, thực hiện hóa tầm nhìn trong một môi trường khuôn khổ pháp lý rõ ràng và minh bạch".

Ảnh minh họa. (Nguồn: dnaindia.com)

Ông Hạnh cũng khẳng định: "Luôn ưu tiên các yếu tố về an toàn, tuân thủ trong các giải pháp mà chúng tôi sẽ xây dựng trong thời gian tới".

Sự hiện diện của những doanh nghiệp tiên phong như PayD, cùng các cam kết hợp tác từ các định chế quốc tế như Tether, Binance, Bybit... cho thấy Đà Nẵng đang thực sự trở thành "đất lành" cho làn sóng công nghệ mới.

Lằn ranh đỏ bảo vệ nhà đầu tư

Chọn lối đi tiên phong đồng nghĩa với việc đối mặt những rủi ro chưa có tiền lệ. Bài học từ vụ án AntEx (dự án tiền ảo huy động 4,5 triệu USD rồi sụt giá 99%) hay những rủi ro từ giao dịch P2P tự phát là lời cảnh tỉnh sâu sắc. Để ngăn chặn kịch bản này, các cơ quan quản lý đã thiết lập những "lằn ranh đỏ" bảo vệ hệ thống.

Ông Tô Trần Hòa - Phó Trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) nhấn mạnh quy trình kiểm soát 3 lớp: "Thông qua các bước bắt buộc như: KYC (xác định danh tính), AML (xác minh nguồn gốc tiền) và KYT (báo cáo và truy vết nguồn tiền). Từ đó chúng ta có thể kiểm soát được rủi ro và bảo vệ người dùng".

Cảnh báo pháp lý và lừa đảo tài sản số luôn là một trong những chủ đề được quan tâm tại các hội thảo liên quan tài chính số tại Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đồng quan điểm, ông Phan Đức Trung (VBA) cho rằng cơ chế thử nghiệm là bước đi cần thiết để trả lời câu hỏi cốt tử: "Sản phẩm dịch vụ này có thực sự đảm bảo an toàn, minh bạch, tuân thủ hay không? Có hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát được thị trường hay không?".

Về phía Ngân hàng Nhà nước, bà Nguyễn Thị Minh Thơ khẳng định các yêu cầu về phòng chống rửa tiền dù "rất tiểu tiết, rất nặng nề" nhưng là bắt buộc các tổ chức phải nghiêm túc triển khai nếu muốn vận hành tại Việt Nam.

Với lợi thế hạ tầng sân bay, cảng biển và vị thế thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, Đà Nẵng đang sở hữu đầy đủ "thiên thời, địa lợi". Nhưng chính yếu tố "nhân hòa" sự quyết liệt của Chính phủ và sự dấn thân của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ mới là chìa khóa mở ra cánh cửa thịnh vượng.

Giấc mơ "Thung lũng Silicon" bên sông Hàn không còn là viễn cảnh xa vời. Nó đang được đặt những viên gạch đầu tiên bằng những mã lệnh Blockchain, bằng tư duy quản lý "kiến tạo" và bằng khát vọng đưa Việt Nam ghi danh trên bản đồ tài chính số thế giới./.

Hình minh họa phối cảnh Trung tâm tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng.