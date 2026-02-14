Thị trường hàng hóa ngày 27 Tết: Chủ động nguồn cung, ổn định giá

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), ngày 27 tháng Chạp (14/2/2026), tình hình thị trường trên cả nước cơ bản ổn định, không phát sinh diễn biến bất thường; nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu và hàng tiêu dùng phục vụ Tết được bảo đảm đầy đủ.

Do kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bắt đầu từ ngày 27 Tết Âm lịch, muộn hơn một ngày so với năm trước và không có ngày 30 Tết, người dân đã chủ động mua sắm từ cuối tháng 1, đầu tháng 2/2026. Thị trường khởi động sớm ngay sau rằm tháng Chạp và sôi động rõ nét từ cuối tuần 7-8/2, đặc biệt quanh dịp 23 tháng Chạp.

Tại các hệ thống phân phối hiện đại, lượng khách tăng 20-30% so với ngày thường, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu. Các siêu thị, trung tâm thương mại ghi nhận sức mua tốt nhưng không đột biến. Nhiều mặt hàng tiêu dùng được giảm giá 30-50%, đồng thời các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn cam kết giữ giá ổn định trong thời gian một tháng trước và sau Tết.

Ở kênh chợ truyền thống, nguồn cung thực phẩm tươi sống, rau xanh, hoa quả được tăng cường, đáp ứng nhu cầu liên hoan tất niên và chuẩn bị mâm cỗ Tết. Giá một số mặt hàng tăng nhẹ theo quy luật, song không xuất hiện tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất hợp lý.

Đáng chú ý, tổng giá trị lượng hàng dự trữ tăng khoảng 10-15% so với tháng bình thường; tại một số doanh nghiệp phân phối lớn, nhiều mặt hàng thiết yếu được tăng dự trữ 20-40%.

Việc chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ từ sớm, trong bối cảnh tết Âm lịch cách xa Tết Dương lịch giúp doanh nghiệp có dư địa chuẩn bị nguồn hàng, củng cố hệ thống phân phối, giảm áp lực dồn vào cao điểm.

Song song với chuẩn bị nguồn hàng, các địa phương triển khai mạnh chương trình bình ổn thị trường. Đến nay, 34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch hoặc báo cáo triển khai chương trình bảo đảm cung ứng hàng hóa dịp Tết.

Tại Hà Nội, 19 đơn vị tham gia chương trình với khoảng 10.700 điểm bán. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 89 đơn vị tham gia; lượng hàng bình ổn chiếm từ 23% đến 43% thị phần tùy nhóm hàng, đủ khả năng chi phối và điều tiết thị trường khi cần thiết. Các doanh nghiệp cam kết bán thấp hơn giá thị trường 5-10% và giữ ổn định giá trước, trong và sau Tết; 100% hàng hóa bình ổn là hàng sản xuất trong nước, có nguồn gốc rõ ràng.

Về giá cả, theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, ở nhóm lương thực, thị trường gạo không sôi động như các mặt hàng khác, giá có xu hướng giảm 1.000-5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Gạo tẻ chất lượng cao tại miền Bắc phổ biến 22.000-30.000 đồng/kg, miền Nam 20.000-28.000 đồng/kg; nguồn cung dồi dào.

Với thực phẩm tươi sống, giá tăng nhẹ theo quy luật cận Tết nhưng được kiểm soát. Giá thịt lợn mông sấn phổ biến 120.000-130.000 đồng/kg; thịt thăn, ba chỉ 150.000-170.000 đồng/kg; thịt bò thăn loại I 260.000-280.000 đồng/kg; gà ta 130.000-150.000 đồng/kg. Giá tôm lớt loại 26-30 con/kg dao động 400.000-450.000 đồng/kg. So với cùng kỳ năm trước, phần lớn thực phẩm tươi sống cao hơn 4-5%, riêng thịt lợn tăng 5-15%, trong khi giá gạo thấp hơn 12-15%.

Rau củ quả nhờ thời tiết thuận lợi nên nguồn cung dồi dào, giá ổn định; một số loại như bắp cải, súp lơ đến kỳ thu hoạch nên có xu hướng giảm. Trái cây phục vụ trưng Tết như cam canh, xoài cát, thanh long tăng nhẹ; riêng chuối xanh, Phật thủ tăng cao do ảnh hưởng nguồn cung sau bão quý 3/2025.

Đối với xăng dầu, Bộ Công Thương đã phân giao tổng nguồn tối thiểu gần 31,8 triệu m3/tấn cho năm 2026, bảo đảm không để thiếu nguồn cung trong mọi tình huống. Thị trường xăng dầu trong ngày 27 tháng Chạp ổn định, không xảy ra gián đoạn, doanh nghiệp chấp hành nghiêm niêm yết và bán đúng giá theo kỳ điều hành ngày 12/2/2026.

Cùng với đó, Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết được triển khai đồng bộ. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra thực phẩm, rượu bia, bánh mứt kẹo, thuốc lá, mỹ phẩm, điện tử, vật liệu xây dựng, pháo nổ...; kiểm soát chặt chẽ kho hàng, điểm tập kết, chợ đầu mối, trung tâm thương mại và cả hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Dự báo những ngày sát Tết, nhu cầu tiếp tục tăng nhưng nhờ nguồn cung phong phú, thời gian mua sắm kéo dài và sự tham gia mạnh mẽ của hệ thống phân phối hiện đại, giá cả nhìn chung sẽ không biến động lớn. Chợ truyền thống có thể tăng nhẹ theo quy luật, song hệ thống siêu thị cam kết giữ giá ổn định.

Việc chuẩn bị nguồn cung hàng hóa Tết năm nay cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, từ khâu dự trữ, tổ chức phân phối, bình ổn giá đến kiểm soát thị trường. Trong bối cảnh sức mua tăng cao, việc chủ động nguồn cung và ổn định giá sẽ giúp thị trường vận hành ổn định, người dân yên tâm đón Tết./.

