Người Việt ăn tết ở nước ngoài: Lan tỏa hình ảnh Việt Nam hội nhập, giàu bản sắc

Trong bầu không khí Xuân về trên khắp mọi miền tổ quốc Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk mới đây đã tổ chức chương trình "Xuân Quê hương 2026" cho cộng đồng bà con người gốc Việt ở vùng duyên hải Tây Nam Campuchia. Đây cũng là dịp để bà con cộng đồng quây quần bên nhau, cùng hướng về cội nguồn.

Qua chương trình Tết cộng đồng - Xuân Quê hương 2026, Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến bày tỏ mong muốn bà con kiều bào tiếp tục phát huy tốt các truyền thống sẵn có, đóng góp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước, đồng thời luôn hướng về cội nguồn./.