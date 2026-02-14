Những chú ‘ngựa về phố’: Đối thoại thú vị giữa di sản và sáng tạo đương đại

Giữa không gian di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, trưng bày “Ngựa về phố” tôn vinh hình tượng ngựa như biểu tượng của sức mạnh, ý chí bền bỉ và tinh thần không ngừng tiến bước trong năm mới.

Trong những ngày du xuân Tết Bính Ngọ 2026, một trong những điểm đến ý nghĩa mà du khách có thể ghé thăm, là trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Qua tác phẩm của nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm; họa sỹ Lê Huy và nhóm Lamphong Studio cùng hình ảnh, hiện vật về ngựa đến từ một số không gian văn hóa khác, đưa hình tượng con ngựa từ chiều sâu văn hóa truyền thống bước vào không gian nghệ thuật đương đại./.