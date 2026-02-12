Linh vật Ngựa nơi làng gốm hơn 500 năm tuổi

Tiếng bàn xoay đều đặn, nhịp tay thoăn thoắt của người thợ hòa cùng hơi ấm từ những lò nung đỏ lửa đã tạo nên không khí lao động khẩn trương, tất bật nhưng đầy hứng khởi.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, làng gốm cổ Thanh Hà trên vùng đất di sản Hội An lại “đỏ lửa” bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.

Năm nay, nhịp sống nơi làng gốm cổ càng thêm sôi động khi các nghệ nhân dồn tâm sức tạo tác hình tượng linh vật Ngựa, biểu trưng cho sức bền, ý chí vươn lên và khát vọng bứt phá trong năm mới.

Để hoàn thiện một sản phẩm gốm linh vật, các nghệ nhân từ làng gốm Thanh Hà phải lấy đất sét từ vùng hạ lưu sông Thu Bồn. Đất được lọc kỹ, nhào trộn nhiều lần cho dẻo mịn, sau đó mới tạo hình, phơi khô tự nhiên và nung liên tục trong lò khoảng 24 giờ. Khi ra lò, màu đỏ cam tự nhiên của đất nung không chỉ tạo nên vẻ đẹp mộc mạc mà còn trở thành “dấu hiệu nhận diện” của gốm Thanh Hà suốt hơn 500 năm qua./.

