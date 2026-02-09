Trải nghiệm thú vị về "Tết phương Nam" tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Với chủ đề "Xuân sắc phương Nam - Tiên phong vững bước", thành phố Hồ Chí Minh mang đến Hội chợ Mùa Xuân 2026 bức tranh sinh động về kinh tế, đổi mới sáng tạo, văn hóa và tầm nhìn đô thị bền vững.

Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh được chọn là "Địa phương chủ đề", mang đến bức tranh toàn diện về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo, văn hóa, du lịch và con người, đồng thời giới thiệu tầm nhìn xây dựng đô thị thông minh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Với chủ đề "Xuân sắc phương Nam - Tiên phong vững bước", không gian triển lãm thành phố Hồ Chí Minh được thiết kế đậm nét đặc trưng vùng đất phương Nam, nổi bật với đường hoa mai chủ đạo cùng các loài hoa cúc, vạn thọ, mào gà… tạo nên sắc xuân rực rỡ, ấm áp./.