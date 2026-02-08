Hội chợ Mùa Xuân 2026: Không gian mua sắm Tết đa dạng

Hội chợ Mùa Xuân 2026 tại Đông Anh thu hút người dân mua sắm Tết, với hàng hóa đa dạng, giá bình ổn, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và kết nối thị trường trong nước

Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm dịp cận Tết.

Với quy mô tổ chức bài bản, hàng hóa phong phú từ nhiều địa phương, hội chợ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Tết và thúc đẩy kết nối thị trường trong nước.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã mang đến nhiều sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả bình ổn, đa dạng từ nông sản, thực phẩm đến quà Tết. Sự kiện góp phần kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh đầu năm./.