Trung Quốc vận hành tuabin gió ngoài khơi lớn nhất thế giới

Tuabin gió ngoài khơi 20 MW - công suất lớn nhất thế giới - đã chính thức hòa lưới điện ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam Trung Quốc, đánh dấu bước đột phá công nghệ quan trọng của ngành điện gió nước này.

Tuabin khổng lồ này do Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc (CTG) phát triển và lắp đặt, thuộc giai đoạn 2 của dự án điện gió ngoài khơi Liuao, cách bờ biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến hơn 30km, ở vùng biển có độ sâu trên 40 mét.

Theo thông báo của CTG, tổ máy 20MW đã hoàn tất quá trình chạy thử, kiểm định kỹ thuật và chính thức đi vào vận hành thương mại từ ngày 6/2. Đây là lần đầu tiên trên thế giới một tuabin điện gió ngoài khơi công suất siêu lớn 20MW được lắp đặt, hiệu chỉnh và kết nối lưới điện thành công.

Ông Jiang Guangqiu - Phó Tổng Giám đốc chi nhánh CTG tại Phúc Kiến - cho biết đội ngũ kỹ thuật đã vượt qua nhiều thách thức như gió mùa mạnh và điều kiện biển phức tạp để hoàn thành toàn bộ các bài kiểm tra theo đúng tiến độ.

Ông nhấn mạnh tuabin này sẽ tạo nền tảng kỹ thuật quan trọng cho việc phát triển điện gió ngoài khơi ở các vùng biển sâu trong tương lai.

Theo CTG, tâm trục của tuabin cao 174 mét so với mực nước biển, tương đương tòa nhà 58 tầng. Cánh quạt có đường kính 300 mét, quét diện tích gần bằng 10 sân bóng đá tiêu chuẩn.

Khi vận hành ở công suất định mức, mỗi tuabin dự kiến sản xuất hơn 80 triệu kWh điện mỗi năm, đủ đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt của khoảng 44.000 hộ gia đình. Lượng điện này tương đương tiết kiệm khoảng 22.000 tấn than tiêu chuẩn, qua đó góp phần đáng kể vào việc cắt giảm phát thải carbon.

Việc phát triển tuabin công suất siêu lớn đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật, trong đó điểm đột phá then chốt là thiết kế cánh khí động học mới, giúp tối ưu khả năng thu năng lượng gió.

Nhờ ứng dụng kết cấu nhẹ và tích hợp công nghệ số, trọng lượng trên mỗi megawatt của tuabin đã giảm hơn 20% so với mức trung bình của ngành, qua đó nâng cao hiệu suất phát điện và khả năng vận hành tổng thể./.

EU điều tra nghi vấn trợ cấp đối với doanh nghiệp điện gió Trung Quốc Theo EC, Goldwind có thể đã hưởng các khoản trợ cấp từ nước thứ ba, gồm hỗ trợ tài chính và ưu đãi thuế, liên quan sản xuất tuabin gió, làm dấy lên lo ngại về cạnh tranh không công bằng tại EU.