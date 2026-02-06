Giá vàng ngày 6/2: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Tính tới 19 giờ 14 phút ngày 5/2 (giờ New York, tức 7 giờ 14 phút sáng 6/2 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.657 USD/ounce, giảm 5,42%. Trong khi đó, chốt phiên 5/2, giá vàng giao kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 48 USD xuống còn 4.803 USD/ounce.

Phiên 5/2, thị trường Mỹ chứng kiến tình trạng thanh lý vị thế mua đối với vàng, khi các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn, những người từng tìm kiếm cơ hội mua vào giá rẻ hồi đầu tuần, có thể đang phải chịu thua lỗ vào cuối tuần này. Chỉ số đồng USD mạnh hơn và giá dầu thô giảm mạnh phiên 5/2 là những yếu tố tiêu cực đối với thị trường kim loại quý.

Tại Việt Nam, sáng 6/2, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 174,20-177,20 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 6/2:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: