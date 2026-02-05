Tây Ninh: Rộn ràng không khí sản xuất hàng hóa Tết tại vùng trồng hoa

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí lao động trên các cánh đồng, vườn hoa, vùng sản xuất rau màu của tỉnh Tây Ninh trở nên nhộn nhịp.

Cùng với các mặt hàng chủ lực khác, hoa kiểng, rau, củ, quả đang được người dân và các hợp tác xã nông nghiệp tăng tốc sản xuất, chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, chất lượng để cung ứng cho thị trường Tết, từ kênh phân phối truyền thống đến siêu thị, hội chợ Xuân.

Rộn ràng các vườn hoa Tết

Tại các nhà vườn trồng hoa phục vụ Tết ở phường Tân An, những ngày này, từ sáng sớm đến tối muộn, người trồng hoa luôn tay chăm sóc, tưới nước, tỉa lá, bón phân để hoa phát triển đồng đều, nở đúng thời điểm.

Trong khu vườn rộng hàng ngàn mét vuông, anh Thông, chủ một vườn hoa tại phường Tân An cho biết năm nay gia đình anh trồng khoảng 4.000-5.000 chậu hoa các loại, chủ yếu là cúc vạn thọ, hoa mào gà đỏ, vàng và một ít hướng dương. Hoa được xuống giống từ rằm tháng 10 âm lịch, đến nay đã vào giai đoạn nụ.

Vườn hoa Tết tại phường Tân An có khoảng 4.000-5.000 chậu hoa các loại. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

“Thời điểm này phải chăm sóc rất kỹ. Mỗi ngày đều tưới nước đầy đủ để giữ cho cây luôn ẩm, không héo, hoa phát triển đều. Nước tưới được lấy từ sông, dẫn về hầm chứa rồi tưới cho hoa. Có những ngày phải tưới từ sáng đến tối,” anh Thông chia sẻ.

Theo kế hoạch, ngày 18 tháng Chạp, vườn hoa sẽ giao một phần hàng cho khách mua sỉ, phần còn lại bán lẻ tại vườn phục vụ người dân địa phương. Giá bán sỉ hoa cúc vạn thọ loại nhỏ hiện khoảng 30.000 đồng/cặp, tùy thời điểm và chất lượng hoa.

Không chỉ tạo ra sản phẩm phục vụ thị trường Tết, các vườn hoa còn mang lại việc làm, thu nhập cho nhiều lao động nông thôn trong thời gian nông nhàn.

Anh Phạm Minh Trí (sinh năm 1987, ngụ xã Mỹ Thạnh) cho biết gia đình anh có 14 mẫu (14ha) ruộng trồng lúa. Những ngày cận Tết, tranh thủ lúc không ra đồng, anh đến làm công việc tưới hoa cho vườn của anh Thông với tiền công 450.000 đồng/ngày. “Tết đến, có thêm việc làm như vậy giúp tôi có thêm thu nhập trang trải chi tiêu cuối năm,” anh Trí nói.

Tại một vườn hoa khác ở phường Tân An, nhiều phụ nữ trung niên cũng đang tất bật nhặt lá, tỉa nụ, chăm sóc cho các luống hoa cúc vạn thọ, hoa mào gà đang vào thời kỳ ra nụ. Những nụ hoa chúm chím, xanh mướt, hứa hẹn nở rộ đúng dịp Tết.

Bà Nguyễn Thị Loan ở xã Mỹ Thạnh cho biết, ngày thường bà đi nhổ cỏ, làm lúa với thu nhập khoảng 150.000-200.000 đồng/ngày. Riêng mùa hoa Tết, bà đi làm thuê cho vườn hoa khoảng 10 ngày, tiền công 40.000 đồng/giờ, mỗi ngày làm từ 7-10 tiếng. “Công việc chăm hoa tuy vất vả nhưng vui, có thêm tiền sắm sửa Tết cho gia đình,” bà Loan chia sẻ.

Chủ động chuẩn bị nguồn cung nông sản

Song song với hoa kiểng, các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng đang chủ động tăng sản lượng, bảo đảm nguồn cung rau, củ, quả phục vụ thị trường Tết.

Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thạnh, không khí sản xuất, thu mua, sơ chế nông sản vẫn diễn ra đều đặn như những ngày thường. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Hợp tác xã, sản lượng cung ứng tăng mạnh trong quý 4 vừa qua, nhất là những ngày cuối năm để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao dịp Tết.

Công nhân Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thạnh (tỉnh Tây Ninh) chuẩn bị hàng cung ứng cho thị trường mỗi ngày. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thạnh cho biết, trong 3 quý đầu năm, sản lượng cung ứng của Hợp tác xã đạt khoảng 6-8 tấn/ngày. Riêng quý 4, sản lượng tăng lên khoảng 10 tấn/ngày, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2024.

“Những mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp Tết gồm các loại trái cây như xoài, đu đủ, mãng cầu và các loại rau ăn quả như khổ qua, dưa leo. Hợp tác xã đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ hơn 2 tháng trước, bảo đảm cung ứng theo nhu cầu của khách hàng,” ông Cường nói.

Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thạnh hiện có 114 thành viên chính thức, canh tác khoảng 80 ha rau màu đạt chứng nhận VietGAP. Các mặt hàng chủ lực gồm mướp, bầu, bí, dưa leo, khổ qua, bí đỏ… được tiêu thụ qua nhiều kênh như siêu thị, cơ sở chế biến thực phẩm, công ty nấu ăn cho công nhân, trường học tại các tỉnh, thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh.

Nhờ tập trung sản xuất theo quy trình an toàn, được chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng máy rửa ozon trong sơ chế, sản phẩm của Hợp tác xã ngày càng được thị trường tin tưởng.

Bên cạnh đó, hợp tác xã đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, cập nhật toàn bộ quy trình sản xuất trên website, giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

“Việc tập trung đầu mối vật tư, nguyên liệu đầu vào giúp giảm giá thành khoảng 10% so với thị trường, từ đó mang lại lợi ích cho cả thành viên Hợp tác xã và người tiêu dùng,” ông Cường cho biết thêm.

Nhờ sản xuất ổn định và mở rộng thị trường, doanh thu của hợp tác xã liên tục tăng. Năm 2025, doanh thu đạt khoảng 25 tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch đề ra. Thu nhập của các thành viên được cải thiện rõ rệt, tạo động lực để nhiều hộ nông dân tích cực tham gia Hợp tác xã.

Theo kế hoạch, dịp Tết năm nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thạnh tăng sản lượng cung ứng nông sản lên khoảng 50% so với ngày thường, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện vận chuyển để đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đối tác, siêu thị, góp phần bình ổn thị trường.

Trong thời gian tới, hợp tác xã mong muốn tiếp cận quy hoạch vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh quảng bá nông sản địa phương.

Từ những vườn hoa rực rỡ sắc xuân đến các vùng rau xanh mướt, không khí lao động hăng say những ngày cận Tết đang lan tỏa khắp vùng nông thôn Tây Ninh.

Sự chủ động của người dân và các hợp tác xã không chỉ bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết mà còn góp phần nâng cao thu nhập, tạo nền tảng cho sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững trong năm mới./.

