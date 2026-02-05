BIDV trao 70.000 phần quà Tết tặng đồng bào nghèo nhân dịp Xuân Bính Ngọ

Chiều ngày 5/2/2026, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố Chương trình “Quà Tết tặng đồng bào nghèo” nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Theo đó, tập thể người lao động đã chung tay đóng góp gần 40 tỷ đồng để trao gần 70.000 phần quà Tết tặng đồng bào nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc,đây là hoạt động hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập BIDV.

BIDV triển khai chương trình ý nghĩa này rộng khắp tại tất cả các tỉnh, thành trong cả nước. Các chi nhánh BIDV phối hợp các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức trao tặng tới các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Năm nay BIDV đặc biệt hướng sự quan tâm tới các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, ưu tiên triển khai chương trình tại các tỉnh như Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Gia Lai, Đắk Lắk (Bình Định, Phú Yên cũ)… nơi người dân vẫn ngày ngày nỗ lực vượt qua khó khăn, khôi phục và ổn định cuộc sống.

Mỗi phần quà trị giá trung bình khoảng 500.000 đồng/suất sẽ góp thêm cho các gia đình nghèo có được những món nhu yếu phẩm ngày Tết như bánh chưng, gạo nếp, mứt tết, dầu ăn, thịt… Đây cũng là sự sẻ chia chân thành, gửi gắm tình cảm và trách nhiệm cộng đồng của tập thể người lao động BIDV, góp phần mang đến cho bà con một cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Ông Trần Phương - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn BIDV chia sẻ: “Tiếp nối truyền thống nhân ái đã trở thành nét đẹp văn hóa, Xuân Bính Ngọ 2026 đánh dấu năm thứ 17 liên tiếp cán bộ, người lao động BIDV chung tay đóng góp trao gửi gần 70.000 phần quà Tết nghĩa tình trị giá 40 tỷ đồng đến đồng bào nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc. Các chi nhánh BIDV trên cả nước phối hợp các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức trao tặng tới các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào ở những vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm rét hại, hạn mặn, lũ quét, lũ ống….”

Chương trình “Quà Tết tặng đồng bào nghèo” của BIDV không chỉ là hoạt động an sinh xã hội thường niên, mà đã trở thành một hành trình nhân ái mang ý nghĩa sâu sắc, một điểm nhấn ý nghĩa trong hoạt động vì cộng đồng của BIDV.

Từ năm 2009 đến nay, trung bình hàng năm BIDV trao khoảng 40.000 phần quà Tết tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi món quà được trao đi là lời chúc Tết ấm áp gửi tới đồng bào nghèo, thể hiện cam kết bền bỉ của BIDV trong việc đồng hành cùng cộng đồng, góp phần vun đắp một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không chỉ là những phần quà vật chất, chương trình còn là cầu nối lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, gắn kết nghĩa tình giữa BIDV với cộng đồng. Qua đó, hình ảnh một ngân hàng vì sự phát triển bền vững của xã hội ngày càng được khẳng định và lan tỏa mạnh mẽ./.

