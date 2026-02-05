Thông tin chính thức vụ cháy nhà làm 3 mẹ con tử vong tại phường Đông Hưng Thuận

Chiều 5/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin chính thức về vụ cháy nhà dân xảy ra tại hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận vào sáng cùng ngày, khiến 3 mẹ con tử vong.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng Phòng PC07 cho biết, vào lúc 0 giờ 53 phút ngày 5/2, đơn vị nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ trên qua số điện thoại khẩn cấp 114.

Căn nhà xảy ra cháy là nhà cấp 4, kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, có diện tích khoảng 32 m², nằm trong hẻm sâu cách mặt đường Tô Ký khoảng 140m, hai bên tiếp giáp với các hộ dân liền kề nên xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp.

Căn nhà có một gian gồm 4 người sinh sống, thời điểm xảy ra vụ việc, chủ hộ là ông N.T.T (sinh năm 1980) đang đi công tác, trong nhà chỉ còn vợ và hai con.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng PC07 đã điều động Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 21 với 4 xe cùng 72 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường vào lúc 1 giờ 1 phút. Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp cứu nạn, chữa cháy. Đám cháy được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào lúc 1 giờ 51 phút cùng ngày.

Hậu quả, vụ cháy làm 3 người tử vong, gồm chị P.T.M.L (sinh năm 1982) và cháu N.P.M.T (sinh năm 2012) được phát hiện tử vong trong khu vực nhà vệ sinh, nghi do ngạt khói; cháu N.P.M.N (sinh năm 2020) được phát hiện tử vong trên giường trong phòng ngủ, nghi do ngạt khói. Về tài sản, vụ cháy làm hư hỏng khoảng 16 m² trên tổng diện tích 32 m² căn nhà.

Chất cháy chủ yếu là bao ni lông dùng đóng gói cà phê, ghế sofa, sách vở và các vật dụng sinh hoạt gia đình; thiệt hại đang được tiếp tục thống kê. Lực lượng chức năng đã bảo vệ được phần diện tích còn lại của căn nhà và kịp thời ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Trước nguy cơ cháy, nổ gia tăng trong mùa khô và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng cháy trong sinh hoạt hằng ngày; sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện; không để vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt và tắt các thiết bị không cần thiết khi không sử dụng.

“Trước khi ra khỏi nhà hoặc đi vắng dài ngày, người dân cần kiểm tra, ngắt cầu dao điện, khóa van gas, tắt các thiết bị sinh nhiệt; sắp xếp, bố trí đồ đạc trong nhà bảo đảm lối thoát nạn thông thoáng, không che chắn cửa thoát hiểm. Đồng thời, các hộ gia đình được khuyến cáo trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ như thiết bị cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc, thang dây thoát nạn và chủ động xây dựng phương án thoát nạn cho các thành viên trong gia đình. Khi xảy ra cháy, người dân cần nhanh chóng báo động cho những người xung quanh, ngắt nguồn điện, sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu để khống chế đám cháy và gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại 114 hoặc ứng dụng HELP 114 để được hỗ trợ kịp thời,” Thượng tá Trần Xuân Phương lưu ý.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2025 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Một trong những công tác trọng tâm của Chỉ thị là triển khai, ứng dụng đề án “Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an” nhằm hỗ trợ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tiếp nhận thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn kịp thời; nâng cao chất lượng công tác quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

Trước mắt, cần ưu tiên lắp đặt miễn phí thiết bị truyền tin cho các hộ gia đình ở trong hẻm sâu để rút ngắn thời gian tiếp nhận thông tin và triển khai phương án ứng cứu, giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản của người dân.

Thượng tá Trần Xuân Phương cho biết thêm, thời điểm cận Tết, lượng hàng hóa kinh doanh tại các khu vực nhà ở kết hợp kinh doanh tăng lên đáng kể, các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng cũng được tổ chức thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Do đó, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống cháy nổ trong cộng đồng một cách liên tục, thường xuyên có vai trò rất quan trọng.

Công an Thành phố tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, sử dụng công nghệ thông tin và công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào công tác xây dựng phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu, dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Đơn vị vận động 100% hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, nổ liền kề phải tham gia Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; các khu phố trong khu dân cư, làng nghề, hẻm tập trung đông dân cư có chiều dài trên 50m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được theo địa bàn khu dân cư phải thành lập Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và có tối thiểu một Điểm chữa cháy công cộng./.

