Trao tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVTND cho 3 cán bộ chỉ huy Quân đoàn 34

Chiều 5/2, tại Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Quân đoàn long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Đại tá Đinh Xuân La, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10; truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Trung tướng, Giáo sư Phạm Hồng Sơn, nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Mặt trận Tây Nguyên (B3) và Thiếu tướng Lã Ngọc Châu, nguyên Chính ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34).

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, những cánh rừng, ngọn núi và các chiến dịch lớn trên chiến trường Tây Nguyên đã ghi đậm dấu ấn tài năng, bản lĩnh, sự quyết đoán và sáng tạo của ba đồng chí được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây đều là những cán bộ chỉ huy trực tiếp chiến đấu, trưởng thành từ thực tiễn chiến trường ác liệt, có quá trình cống hiến lâu dài, liên tục, gắn bó trọn vẹn với các đơn vị chủ lực của Quân đội.

Theo Trung tướng Nguyễn Bá Lực, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những cống hiến, đóng góp đặc biệt xuất sắc của ba đồng chí; đồng thời là niềm tự hào của cá nhân, gia đình, quê hương và các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 3 trước đây, Quân đoàn 34 hôm nay; có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống cách mạng, tinh thần chiến đấu kiên cường cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn Quân đoàn.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu Quân đoàn 34 tiếp tục quán triệt, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, xây dựng Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Trung tướng, Giáo sư Phạm Hồng Sơn sinh năm 1923, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1945, có hơn 47 năm chiến đấu, công tác và cống hiến trong Quân đội. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng chí đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy quan trọng, trực tiếp tham gia và chỉ huy nhiều chiến dịch lớn mang ý nghĩa chiến lược. Đặc biệt, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, trên cương vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn 36, Đại đoàn 308, đồng chí là người trực tiếp nghiên cứu, chỉ huy và phát triển sáng tạo hình thức chiến thuật “vây, lấn, tấn, diệt,” góp phần nâng cao hiệu quả tác chiến, làm nên thắng lợi quyết định của chiến dịch lịch sử.

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, Trung tướng, Giáo sư Phạm Hồng Sơn tiếp tục giữ vai trò chỉ huy chủ chốt trên các chiến trường trọng điểm, trực tiếp tham gia và chỉ đạo các chiến dịch lớn như Đắk Tô 2, Bu Prăng-Đức Lập, Đường 9-Nam Lào và chiến trường Trị Thiên. Với tư duy quân sự sắc sảo, bản lĩnh và sự quyết đoán, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Tư lệnh chiến trường tổ chức chỉ huy lực lượng chiến đấu hiệu quả, tạo nên những thắng lợi mang tính bước ngoặt. Sau chiến tranh, đồng chí có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự tại các cơ quan chiến lược của Quân đội.

Thiếu tướng Lã Ngọc Châu sinh năm 1926, tham gia cách mạng từ năm 1946, có gần 43 năm chiến đấu, công tác trong Quân đội. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đồng chí có hơn 11 năm trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên, đảm nhiệm nhiều cương vị công tác quan trọng, trong đó có thời gian dài giữ chức Chính ủy Trung đoàn 66 và Chính ủy Sư đoàn 10.

Trong Chiến dịch Pleime, tại thung lũng Ia Đrăng, trên cương vị Chính ủy Trung đoàn, đồng chí đã cùng tập thể chỉ huy lãnh đạo đơn vị chiến đấu ngoan cường, đánh bại Sư đoàn “Kỵ binh không vận” số 1 của Mỹ, tạo dấu ấn đặc biệt trong những năm đầu quân đội ta trực tiếp đối đầu với quân viễn chinh Mỹ.

Trong các chiến dịch Sa Thầy, Đắk Tô, Bắc Tây Nguyên và đặc biệt là Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, Thiếu tướng Lã Ngọc Châu luôn thể hiện vai trò là cán bộ chính trị-quân sự mẫu mực, trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đập tan các tuyến phòng thủ chiến lược của đối phương, tạo thế và lực cho thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau năm 1975, trên các cương vị công tác tại Quân đoàn và Trường Sĩ quan Lục quân, đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ Quân đội.

Các đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của Quân đoàn 34. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Đại tá Đinh Xuân La sinh năm 1943, tham gia cách mạng từ năm 1961, có hơn 35 năm chiến đấu, công tác và phục vụ trong Quân đội. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, đồng chí có nhiều năm trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên, trải qua các cương vị từ Đại đội trưởng, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn đến Trung đoàn trưởng. Trên các cương vị chỉ huy, đồng chí luôn trực tiếp xông pha nơi tuyến đầu, chỉ huy đơn vị chiến đấu mưu trí, táo bạo, cùng tập thể đơn vị lập nhiều chiến công xuất sắc trong các chiến dịch Pleime, Sa Thầy, Đắk Tô 2 và nhiều trận đánh then chốt khác.

Trong Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 và Chiến dịch Hồ Chí Minh, Đại tá Đinh Xuân La tiếp tục phát huy vai trò người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của các lực lượng Quân giải phóng. Sau chiến tranh, trên các cương vị công tác tại Quân đoàn và Học viện Quốc phòng, đồng chí có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, hiện đại.

Dịp này, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của Quân đoàn 34, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

