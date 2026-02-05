Can thiệp nội mạch giúp bé trai bị đột quỵ tránh được nguy cơ liệt nửa người

Ngày 5/2, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa can thiệp nội mạch khẩn cấp, giúp bé trai 10 tuổi tránh được nguy cơ liệt nửa người vĩnh viễn sau khi bị nhồi máu não cấp hiếm gặp.

Bé trai N.H.G.P (10 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng yếu liệt nửa người bên trái, đau đầu dữ dội, nôn ói nhiều, rối loạn đi đứng.

Khai thác bệnh sử, gia đình thông tin, chiều hôm trước nhập viện, bé trai đi chơi cầu lông về thì than mệt, đau đầu, sau đó cơn đau tăng dần kèm nôn ói nhiều và tê chân.

Qua sáng hôm sau, bé yếu tay chân, đi loạng choạng, không vững, khó nhấc tay chân và gần như liệt nửa người bên trái. Gia đình ngay lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Kết quả chụp MRI não và cột sống cổ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho thấy, bệnh nhi bị nhồi máu não cấp vùng hành não, kèm huyết khối gần như tắc hoàn toàn động mạch đốt sống phải, nghi ngờ tổn thương thành mạch. Đây là tình trạng nguy kịch, có nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay sau hội chẩn liên khoa, các bác sỹ đã chỉ định chụp mạch máu não DSA và can thiệp nội mạch cấp cứu. Ê-kíp can thiệp đã tiến hành tiêu sợi huyết tại chỗ kết hợp hút huyết khối, tái thông hoàn toàn mạch máu não cho bệnh nhi.

Sau can thiệp, tình trạng lâm sàng của trẻ cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, chức năng vận động phục hồi nhanh. Chỉ sau một tuần điều trị, trẻ có thể vận động gần như bình thường và không ghi nhận di chứng thần kinh.

Bác sỹ Trần Công Bảo Phụng, Phó Trưởng Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, can thiệp nội mạch trong điều trị nhồi máu não ở trẻ em là kỹ thuật rất khó, do mạch máu nhỏ và triệu chứng thường không điển hình. Trước đây đã có những trường hợp nhồi máu não nặng được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng yếu, liệt, hôn mê, thậm chí tử vong.

Giờ đây, nhờ phương pháp can thiệp nội mạch, các bác sĩ đã có thể lấy huyết khối, tái thông tưới máu não, không để lại sẹo và cũng tránh di chứng cho trẻ do nhồi máu gây ra. Rất may, trường hợp này được đưa đến bệnh viện sớm và được điều trị kịp thời, tránh nguy cơ bị liệt nửa người suốt đời.

Đột quỵ ở trẻ em là trường hợp khá hiếm gặp, ước tính tỷ lệ chỉ khoảng 2,5/100.000 trường hợp mắc phải nhưng vô cùng nguy hiểm, là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em.

Chứng đột quỵ ở trẻ em có thể gây ảnh hưởng đến thần kinh, làm suy giảm nhận thức và khả năng vận động vĩnh viễn.

Các bác sỹ khuyến cáo phụ huynh và các tuyến y tế cơ sở, khi trẻ xuất hiện triệu chứng thần kinh khởi phát đột ngột như đau đầu dữ dội kèm nôn ói, rối loạn vận động, yếu liệt tay chân, co giật … cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên môn sâu càng sớm càng tốt./.

