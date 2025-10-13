An Giang: Đề xuất lập Trung tâm đột quỵ não và can thiệp mạch máu tại Phú Quốc​

Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Trung tâm Y tế Phú Quốc (Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) can thiệp cấp cứu thành công hai trường hợp người dân bị đột quỵ cấp.

Đây là thành quả đầu tiên trong quá trình phối hợp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ thành lập Trung tâm can thiệp đột quỵ tại Phú Quốc của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sỹ Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Phụ trách Quản lý điều hành, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, vào đầu tháng 10/2025, bệnh nhân N.V.T. (sinh năm 1955, ngụ Phú Quốc) được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu, Trung tâm y tế Phú Quốc trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người trái, tình trạng nặng có nguy cơ tử vong.

Trước thời điểm nhập viện khoảng 1 giờ, bệnh nhân đang bán hàng thì đột ngột lơ mơ, ngã quỵ, liệt nửa người trái. Các bác sỹ tiếp nhận xác định đây là trường hợp đột quỵ não cấp giờ thứ 2 và hội chẩn ngay với nhóm y bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy đang hỗ trợ chuyên môn tại Trung tâm Y tế Phú Quốc.

Các bác sỹ đã ngay lập tức khởi động Quy trình đột quỵ não cấp. Với sự hỗ trợ của các y bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đã được truyền thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch theo đúng phác đồ.

Sau khi tiêm, bệnh nhân tỉnh táo hơn, sức cơ nửa người bị liệt có cải thiện nhưng hồi phục kém, sau đó được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu theo yêu cầu của thân nhân bệnh nhân.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân L.V.Q. (49 tuổi, ngụ Phú Quốc) được người nhà đưa vào Khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế Phú Quốc trong tình trạng yếu nửa người trái, méo miệng, nói đớ. Thân nhân bệnh nhân cho biết bệnh khởi phát khoảng 2 giờ trước khi nhập viện.

Sau khi tiếp nhận, bác sỹ cấp cứu của Trung tâm Y tế Phú Quốc phối hợp cùng bác sỹ cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương thăm khám, chẩn đoán ban đầu bị đột quỵ não cấp giờ thứ 2 trên bệnh nền tăng huyết áp nên cho chụp CT - scan sọ não khẩn và tiếp cận theo phác đồ đột quỵ não cấp, có chỉ định truyền thuốc tiêu sợi huyết cho bệnh nhân do đột quỵ thiếu máu não giờ thứ 2.

Sau truyền thuốc 2 giờ, sức cơ nửa người trái cải thiện, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu để tiếp tục theo dõi điều trị. Sau 18 giờ can thiệp, bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục, sinh hoạt bình thường và được xuất viện.

Theo bác sỹ Phạm Thanh Việt, đây là thành quả của sự phối hợp giữa đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Y tế Phú Quốc. Từ cuối tháng 9/2025, một nhóm y bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã trực tiếp đến Phú Quốc hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế Phú Quốc, nhờ đó 2 trường hợp đột quỵ đầu tiên được xử trí khẩn bằng phương pháp tiêm tiêu sợi huyết tĩnh mạch an toàn ngay tại Trung tâm Y tế Phú Quốc.

Sự việc đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc điều trị đột quỵ tại Trung tâm Y tế Phú Quốc, giúp người bệnh được cấp cứu kịp thời trong “thời gian vàng,” giảm thiểu nguy cơ tàn phế và tử vong trong quá trình chuyển tuyến.

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đề xuất Trung tâm Y tế Phú Quốc thành lập Trung tâm đột quỵ não và can thiệp mạch máu, trong đó có cả can thiệp mạch máu não, can thiệp mạch vành để tối ưu nhất chiến lược can thiệp điều trị đột quỵ não cấp cho người bệnh, can thiệp các bệnh lý tim mạch ngay tại Phú Quốc.

Hiện tại, theo ghi nhận, đây là bệnh lý thường gặp ở Trung tâm Y tế Phú Quốc. Tuy nhiên, do đặc thù của vị trí địa lý, việc vận chuyển bệnh nhân từ Phú Quốc đến các bệnh viện, cơ sở, trung tâm y tế chuyên sâu có can thiệp mạch máu rất mất thời gian, làm lỡ “thời gian vàng” điều trị cho người bệnh khiến nhiều người bệnh phải chịu di chứng nặng nề sau đột quỵ, thậm chí tử vong.

Vì vậy, việc xây dựng một trung tâm đột quỵ tại Trung tâm Y tế Phú Quốc là vấn đề cấp thiết nhằm đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân cũng như khách du lịch tại đặc khu Phú Quốc./.

