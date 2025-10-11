Hà Nội: Tất cả bệnh viện công lập hoàn thành triển khai bệnh án điện tử

Theo Sở Y tế Hà Nội, 100% bệnh viện đã triển khai thanh toán dịch vụ kỹ thuật không dùng tiền; 5 bệnh viện triển khai hệ thống khám, chữa bệnh từ xa.

Tính đến hết tháng 9/2025, 100% bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã triển khai bệnh án điện tử phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh theo đúng lộ trình chỉ đạo của Chính phủ.

Thành phố có hơn 6,8 triệu người dân trên địa bàn được xác minh tự động với cơ sở Quốc gia về dân cư; >9,6 triệu hồ sơ hồ sơ sức khỏe điện tử được đồng bộ qua VneID, 4,7 triệu người dân có dữ liệu khám chữa bệnh và hơn 7,5 triệu người có dữ liệu tiêm chủng./.