100% bệnh viện công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai bệnh án điện tử

60/60 bệnh viện công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai bệnh án điện tử, trong đó nhiều bệnh viện đã triển khai trên toàn bộ bệnh viện, một số bệnh viện mới chỉ triển khai ở một số khoa, phòng.

Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, giảm thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Công bố kết quả triển khai bệnh án điện tử tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố và chuẩn hóa kho dữ liệu của ngành y tế do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 26/9.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương có số lượng cơ sở khám, chữa bệnh lớn nhất cả nước, bao gồm: 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế xã và 296 điểm trạm, 10.627 phòng khám (trong đó có 417 phòng khám đa khoa).

Với số lượng lớn cơ sở khám, chữa bệnh, ông Tăng Chí Thượng nhìn nhận việc triển khai đồng bộ bệnh án điện tử và đảm bảo đúng tiến độ tại tất cả bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thật sự là một thách thức rất lớn đối với toàn hệ thống y tế Thành phố.

Thời gian qua, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thường xuyên đôn đốc, giám sát đảm bảo tiến độ và tính đồng bộ triển khai trong toàn hệ thống.

Đến nay đã có 153 trên tổng số 164 bệnh viện trên địa bàn triển khai bệnh án điện tử, đạt tỷ lệ hơn 93% toàn hệ thống. Trong đó, khối bệnh viện công lập của Thành phố đạt tỷ lệ 100% với 60/60 bệnh viện đã đưa bệnh án điện tử vào hoạt động theo đúng lộ trình; khối bệnh viện bộ, ngành đạt mức gần như tuyệt đối với 13/14 đơn vị đã triển khai.

Đáng chú ý, ở khối ngoài công lập, dù số lượng cơ sở lớn và đa dạng về quy mô, vẫn có tới 80/90 bệnh viện đã triển khai, chiếm hơn 89%.

Xét theo phạm vi ứng dụng, tỷ lệ bệnh viện triển khai bệnh án điện tử toàn viện đạt mức cao, trong đó 64% bệnh viện công lập và 65% bệnh viện tư nhân đã hoàn thành ở quy mô toàn bộ bệnh viện.

Về hình thức đầu tư, phần lớn các bệnh viện lựa chọn giải pháp thuê dịch vụ công nghệ thông tin để tối ưu chi phí.

Một điểm nhấn trong giai đoạn vừa qua đó là việc triển khai thí điểm giải pháp mang tính đột phá của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp cho một số bệnh viện công lập gặp nhiều khó khăn về nguồn lực khi xây dựng bệnh án điện tử, đó là giải pháp sử dụng nền tảng bệnh án điện tử dùng chung.

Giải pháp này được xem như một “lưới bọc” an toàn cho các bệnh viện, giúp đồng bộ dữ liệu giữa các bệnh viện, kết nối với kho dữ liệu y tế của Thành phố và hình thành công cụ quản trị, giám sát và phân tích dữ liệu y tế.

Thời gian tới, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng triển khai bệnh án điện tử đến tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh; chuẩn hóa và hoàn thiện kho dữ liệu y tế tập trung, bảo đảm tính an toàn, bảo mật, liên thông, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong dự báo dịch bệnh, nghiên cứu khoa học và quản trị y tế, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh phục vụ mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, hiện đại và đáng sống.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương kết quả thực hiện của các cơ sở y tế trong công tác triển khai bệnh án điện tử và chuẩn hóa kho dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thời gian tới, Sở Y tế và các cơ sở y tế cần tiếp tục rà soát những bất cập, khó khăn tham mưu với lãnh đạo Thành phố để kiến nghị lên Bộ Y tế nhằm tháo gỡ các khó khăn nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định cơ sở pháp lý và tinh thần của các Nghị quyết do Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Sở Y tế đẩy mạnh lập hồ sơ sức khỏe điện tử, tiến tới 100% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử liên thông với Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội...

Sở chuẩn hóa, hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung, đảm bảo tính liên thông, bảo mật, an toàn; trong đó đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tiến dần đến nền y tế số, y tế thông minh phục vụ mục tiêu xây dựng thành phố đáng sống, phát triển bền vững./.

