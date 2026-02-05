Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà Tết cho người dân và công nhân Đồng Nai

Ngày 5/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho người dân và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho 300 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 3 xã Bàu Hàm, Gia Kiệm, Thống Nhất (Đồng Nai). Mỗi phần quà trị giá 2,3 triệu đồng gồm 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300 nghìn đồng. Kinh phí được trích từ nguồn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đoàn công tác cũng đến thăm và trao quà cho 300 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Well Việt Nam và Công ty Cổ phần chỉ sợi cao su V.R.G.SA DO (Khu công nghiệp Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai).

Phát biểu tại buổi trao quà, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết, năm 2025 vừa qua là một năm đầy thách thức nhưng Đồng Nai đã vươn lên mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,6%, đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ và xếp thứ 7 cả nước; thu ngân sách nhà nước vượt mốc 100.000 tỷ đồng. Để có được những kết quả tích cực trên, có công sức đóng góp của hàng triệu công nhân trên các dây chuyền sản xuất, sự trăn trở của hàng nghìn doanh nhân và là sự đồng thuận của toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Năm qua, Đồng Nai đã dồn toàn lực cho công tác an sinh xã hội; hàng ngàn căn nhà của người dân được hỗ trợ xây mới và sửa chữa, từ đó giúp các hộ gia đình được đón Tết trong sự ấm áp, an cư.

Cùng với đó, tỉnh đã vận động được hơn 92 tỷ đồng cho "Quỹ vì người nghèo" và các chương trình an sinh xã hội; chuẩn bị hơn 89.000 phần quà Tết để trao tận tay hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đề nghị các cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy những mô hình hay, coi việc chăm lo người nghèo là trách nhiệm, nhiệm vụ hàng đầu, đảm bảo mọi nhà, mọi người dân đều có Tết; đồng thời mong muốn nhân dân trên địa bàn tỉnh giữ vững niềm tin, phát huy truyền thống của dân tộc, luôn cần cù, chịu khó và có tinh thần đùm bọc lẫn nhau.

Đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định người lao động là trung tâm, là chủ thể và là động lực quan trọng của quá trình phát triển. Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của đội ngũ công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp đã và đang góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và nâng cao vị thế của đất nước.

Do đó, mỗi đoàn viên, người lao động tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, chấp hành tốt pháp luật, kỷ luật lao động, không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp, cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

